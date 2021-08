Sklárske dni v Dolnej Bzovej vrcholia

Záujemcovia si tam môžu pozrieť ručnú výrobu skla.

14. aug 2021 o 10:19 (rv)

DOLNÁ BZOVÁ. Už po desiaty krát sa v Dolnej Bzovej, ležiacej na rozhraní okresov Detva a Lučenec, rozhorel oheň v tamojšej sklárskej peci. Aby sa pri teplote okolo 1200 stupňov vytvorila sklovina z ktorej pred zrakmi divákov budú vznikať rôzne sklárske výrobky. Tiež sa tam koná aktuálne turistický pochod sklárskym chodníkom. Podujatie vyvrcholí vystúpením FS Partizán o 16.00 hodine

„Začali sme už stredu, aby sme vytemperovali nádobu v ktorej sa sklo taví. Tavíme črepy skla čo nie je úplne správne, ale aby sme ľuďom mohli spraviť ukážku výroby ručne robeného skla to stačí. Fľaštičky či čaše takto vyrobené nie sú totiž vhodné na používanie," uviedol Dušan Garaj, technológ pri sklárskej peci v sklárni v Katarínskej Hute. Ten je aj s pomocníkmi po celý čas od zapálenia ohňa pri peci. Spoločne prikladajú do nej drevo aby sa teplota vyšplhala na hranicu keď už sa do nádoby v peci môže pridávať sklo, ktoré sa tam roztaví.

Podujatie vzniklo na popud Petra Greksu, ktorý zistil, že v Dolnej Bzovej bola kedysi skláreň. Tá vznikla vďaka sklárskemu majstrovi Bernardovi Hupkovi v roku 1769 a z toho vznikla myšlienka postaviť tu pec a obnoviť aspoň počas každoročných Bzovských sklárskych dní tradíciu výroby skla v tejto dedinke. Ku peci pribudol aj "stupník".

"Ten pomocou vodného náhonu drví kremeň na prach ktorý tiež pridávame do nádoby na tavenie skla. Z neho sa práve tavilo sklo. Ešte je tu pomocou transmisie poháňaný ventilátor, ktorý má za úlohu do pece vháňať vzduch," povedal sklársky majster pri jednoduchom, ale účinom zariadení ktoré upútalo našu pozornosť.