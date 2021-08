Klenovec po ročnej pauze žije opäť folklórom

Klenovská Rontouka zaplnila stred obce.

14. aug 2021 o 19:02 Radovan Vojenčák

KLENOVEC. Až do nedele trvajú 42. Gemersko-malohontské folklórne slávnosti v Klenovci, známejšie ako Klenovská Rontouka. Folkloristi z rôznych kútov Slovenska sa zišli po ročnej prestávke aby návštevníkom predviedli svoje umenie. Ako prví mali v piatok 13. hneď po slávnostnom otvorení festivalu možnosť sa predstaviť domáci účinkujúci.

Členovia Folklórneho súboru Vepor, DFS Zornička a DFS Mladosť predviedli program pomenovaný Od kolísky po svadbu, ako prezrádza jeho názov predstavili v ňom púť dievčata od narodenia po dôležitý životný krok, keď sa stáva ženou. Po nich nasledovali ešte FS Skorušina, seniori z FS Partizán a prvý deň uzavrel FS Podpoľanec.

Aj v sobotu ponúka festival pestrý program v ktorom sa vystrieda mnoho folklórnych združení nielen z regiónov Gemer a Malohont, ale aj z ostatných kútov Slovenska. Festival vyvrcholí vystúpením FS Považan z pásmom Amerikáni. V nedeľu Rontouku ukončia služby božie v miestnom evanjelickom kostole.

Popri dianí na hlavnom festivalovom je súčasťou podujatia aj viacero sprievodných podujatí, nechýbajú ani tradičné a obľúbené dvory akýmy sú rybársky, haluškový, kováčsky či ten čo ponúka dobroty starých mám.

Na tvorbe festivalu sa podiela aj samospráva obce a množstvo ďalších ľudí, ale bez Stanislavy Zvarovej a jej manžela Jaroslava by Rontouka asi vyzera inak. Ich zanietenie ju posúva už dlhé roky vpred, čo potvrdilo aj ocenenie od obce odovzdané počas slávnostného zahájenia. Ocenenie prevzali za FS Vepor, ktorý oslavuje 50 rokov od svojho založenia.

„Je to úžasný pocit, keď vidím, že sa ľudia prišli pozrieť na Rontouku. Tiež som veľmi rada, že sa ani členovia nášho folklórneho súboru nevzdali a naozaj pokračovali, keď sme sa počas toho "zoomového" obdobia snažili robiť nácviky cez internet, alebo byť aspoň v kontakte aby sme sa vzájomne povzbudili, lebo niekedy to bolo naozaj ťažké a náročné obdobie," uviedla Stanislava Zvarová, ktorá je okrem iného aj dramaturgička festivalu.

Dodala, že keď už sa mohli aj reálne stretnúť, tak prišli všetci a mohli tak nacvičiť spomínaný program, ktorého realizáciu podporil Fond na podporu umenia. Vďaka čomu mohli zrealizovať aj výrobu pôvodných súčastí odevu.

"Vyzeralo to v máji keď sme sa do toho pustili, že to nezrealizajeme. Ale aj vďaka mentorstvu Romana Malatinca sme ho koncom júna sme mali premiéru programu a po nej sme sa dohodli, že ho predvedieme aj tu," prezradila Zvarová.

Dodala, že síce výročie vychádza na Martina, ale žiaľ si myslia, že vtedy to už nebude možné takže ho symbolicky oslávia už na prebiehajúcej Rontouke.