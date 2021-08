FOTO/VIDEO: Búčov v Haliči sa vydaril nad očakávania, najviac potešil asi Čekovský

Ale celkovo išlo o vydarenú akciu, kde sa predstavili aj viacerí regionálni výrobcovia.

15. aug 2021 o 10:11 Radovan Vojenčák, (rv)

HALIČ. V Haliči sa v sobotu (14.augusta) konali Haličské slávnosti a do centra obce prilákali nielen domácich, ale aj ľudí so širokého okolia. Svedčili o tom priľahlé ulice v ktorých sa nedalo takmer nikde parkovať a značky na autách prezrádzali, že sa sem prišli pozrieť naozaj zo všetkých smerov. Dopomohol tomu hlavne asi hudobný program v ktorom si každý našiel "to svoje". Jednoznačne sa najviac ľudí zišlo pod pódiom počas koncertu Mariána Čekovského.

Ten dokázal svojou bezprostrednosťou a schopnosťou pohotovo reagovať na rôzne impulzy získať okamžite pozornosť publika, ktoré ho odmeňovalo zaslúženým potleskom. Čekovský sa aj za pomoci svojej kapely ukázal ako pravý hudobný chameleón a do každej predvedenej piesni dokázal vložiť prirodzene aj ďalšie skladby. Keďže má repertoár zložený z overených piesní od rôznych interpretov bolo jeho vystúpenie riadne chytľavé. Hlavne jeho fanúšičky ho po koncerte obkolesili, aby si s ním ukoristili aspoň fotku do mobilu. Ale zaujali aj ostatní interpreti ,či už to bol Peter Stašák pre staršie publikum, alebo okrem iných kapela Inside pre to mladšie.

Večer potešili, hlavne pamätníkov hudby 90. rokov minulého storočia, páni v najlepších rokoch, moravská kapela Premier. Síce všetci čakali trpezlivo na ich najväčšiu hitovku Hrobař, ale dá sa skonštatovať, že zahrali výborný koncert plný energie i pomalších momentov. Po nich zahrala ešte zmes slovenských a českých piesní kapela Kord z Lučenca. A tým sa hudobný program naplnil.

Slávnosti však priniesli aj pestrú ukážku šikovnosti ľudí z regiónu Novohrad. Tí dokázali zaplniť dlhú uličku a predviedli svoje originálne výrobky. Návštevníci sa o ne živo zaujímali. Samozrejmosťou boli na podujatí detské kolotoče a iné atrakcie. Horúčavu dokázali aspoň na chvíľu skrotiť stánky s nápojmi. Žalúdky zas naplnila dobrá ponuka rôznych pochutín.

Po vlaňajšku, keď sa slávnosti konali v oveľa skromnejšej podobe sa dá skonštatovať, že tohtoročný búčov (haličský výraz pre hostinu) dopadol nad všetky očakávania.

"Sme spokojní, že nám po vlaňajšku (keď nás vytrápil dážď) všetko vyšlo ako sme si naplánovali. Potešil nás aj záujem ľudí. Dúfame, že sa tu opäť všetci v zdraví o rok zídeme a už bez obmedzení," povedal za celý organizačný tím starosta Haliče, Alexander Udvardy.