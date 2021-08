Spoločnosť FYSAM Auto Decorative Slovakia chce do rozšírenia výroby investovať vyše 7 miliónov eur

Rozšírením výroby by malo vo firme vzniknúť 167 nových pracovných miest v dvoch zmenách.

17. aug 2021 o 16:06 SITA

VEĽKÝ KRTÍŠ . Rozšíriť existujúcu činnosť plánuje spoločnosť FYSAM Auto Decorative Slovakia, s.r.o., (FYSAM) vo Veľkom Krtíši, ktorá vyrába komponenty pre automobilový priemysel.

Ako vyplýva zo zámeru predloženého firmou na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA), celkové orientačné náklady na rozšírenie výroby v priestoroch existujúcej haly sú 7,4 mil. eur.

Výstavba by sa mala začať v septembri a ukončená by mala byť v októbri 2023 s tým, že skúšobná prevádzka by sa mala začať už v marci 2022.

„Hlavným dôvodom plánovaného rozšírenia súčasnej činnosti spoločnosti je zvýšený dopyt zákazníkov automobilového priemyslu,“ uvádza sa v zámere spoločnosti. Aktuálne evidujú 58 zamestnancov a rozšírením výroby by tu malo vzniknúť 167 nových pracovných miest v dvoch zmenách.

V súčasnosti nevyužívaná výrobná hala má 15 960 metrov štvorcových. Využité budú tiež komunikácie v areáli s celkovou plochou 12 228 metrov štvorcových.

Navrhované rozšírenie obsahuje 10 nových technologických liniek, úpravu priestorov pre sklady a údržbu a tiež využitie existujúcich kancelárskych priestorov a sociálnych zariadení a šatní.

Vybudovaný bude aj otvorený prístrešok a oplotenie.

Spoločnosť FYSAM Auto Decorative Slovakia, s.r.o., vo Veľkom Krtíši spustila oficiálne výrobu v septembri 2019. Zaoberá sa montážou strešných líšt pre osobné motorové vozidlá a priamych externých hliníkových líšt na okná automobilov.