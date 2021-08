Veľké cezhraničné čistenie Ipľa štartovalo v Novohrade

Prvý úsek začínal v Boľkovciach a končil pri Kalonde. Pokračovalo sa už po ústie do Dunaja.

18. aug 2021 o 10:19 Radovan Vojenčák

LUČENEC . K obciam, ktorých katastrom tečie Ipeľ, sa pridali aj niektoré ďalšie, aby sa zapojili do projektu „Veľké čistenie rieky Ipeľ 2021“, ktorý sa uskutočnil od 13. do 15. augusta pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej a prezidenta Maďarskej republiky Ádera Jánosa. Ipeľ sa čistil od Boľkoviec až po Chľabu, kde sa vlieva do Dunaja. My sme sa vybrali na prvý úsek čistenia.

„Je to dobrá príležitosť na spoznanie prírodného a vytvoreného prostredia zvláštneho svetu Ipľa a okolitých obcí,“ uviedol Ladislav Vanko, starosta obce Boľkovce, kde sa začínalo čistenie rieky. A naozaj, tí, čo sa prihlásili, získali okrem dobrého pocitu, že sa pripojili k dobrej veci, aj možnosť plaviť sa po Holišu po úseku, ktorý nie je možné za bežných možností splavovať.

Ďalšia skupina zberačov sa pustila do čistenia od Holiše po Kalondu. Samosprávy za pomoci aktivačných pracovníkov čistili na dostupných miestach aj brehy rieky Ipeľ. Koordinátorom tohto úseku bol starosta Holiše Karol Ferencz.

„My, čo žijeme v blízkosti rieky Ipeľ, sme s ňou spätí už od detstva. Záleží nám na tom, ako vyzerá, teší ma, že záujem o túto akciu bol vysoký. Skúsenosti s čistením rieky už máme, keďže už niekoľko rokov ju pravidelne čistíme v okolí našej obce. Akcia vznikla na popud maďarskej strany a mala by sa od tohto roku konať pravidelne.“

Prvý krok

Starosta bol mimo iného potešený, že sa na akciu prihlásili aj ľudia zo širšieho okolia, ktorým záleží na životnom prostredí. Časť člnov, z ktorých sa zbieral odpad, poskytli maďarskí partneri projektu a časť bola od tímu Splavuj Ipeľ.

„Chcel by som poďakovať aj firme Mepos, ktorá zabezpečí na záver odvoz vyzbieraných odpadkov, i ostatným starostom, ktorí sa aktívne zapojili do tejto výzvy.“

Medzi obcami, ktoré sa zapojili do čistenia brehov Ipľa boli Mikušovce, či Trebeľovce. Kde sa konalo aj ráno v piatok 13. augusta rozdelenie materiálu a dolaďovali sa detaily priebehu tejto akcie.

„My spolupracujeme za pomoci aktivačných pracovníkov pri odoberaní vriec, ktoré nechávajú posádky lodí po naplnení na brehoch rieky a odnesieme ich na miesto odkiaľ ich odoberie firma spracujúca odpad. Taktiež u nás v kultúrnom dome po skončení zbierania pripravujeme občerstvenie pre všetkých zúčastnených," povedal starosta Trebeľoviec Marcel Hudec

Starosta Boľkoviec sa vyjadril ešte na záver vyjadril k zmyslu tejto výzvy: „Ľudia musia urobiť nejaké kroky k tomu, aby sa nejakým spôsobom znížila environmentálna záťaž. Toto je prvý z nich.“