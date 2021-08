Mladá bežkyňa nezaháľa ani v čase prázdnin. Zlato si vybojovala na štyroch podujatiach

V priebehu uplynulého mesiaca sa Kristína Lili Križová postavila na štart štyroch rôznych bežeckých súťaží. K triumfom vo svojich kategóriách pridala aj nový osobák.

18. aug 2021

LUČENEC. Mladá bežkyňa z centra Novohradu, o ktorej sme prostredníctvom nášho týždenníka informovali pred niekoľkými týždňami, má za sebou skutočne vydarené leto. V priebehu uplynulého mesiaca vystúpila Kristína Lili Križová na „bedne“ pre víťazov hneď niekoľkokrát. Zisk kovu najcennejšieho lesku si vybojovala štyri razy. Poďme ale pekne po poriadku.

Jedno zo štyroch prvenstiev mladej bežkyne z Lučenca (zdroj: archív J. Križovej)

V predvečer svojich 14. narodenín (18.7.) sa mladá Lučenčanka zúčastnila tradičného regionálneho podujatia – Ipeľského behu. Nezaskočila ju ani mierna zmena pôvodnej trasy.

„Keď sme sa dozvedeli, že tentokrát sa bude bežať do Kalondy, čiže až 10 km, mamina ma spočiatku ani nechcela prihlásiť. Vravela, že to bude na mňa veľa. Ale tatko povedal, že máme spoločne natrénované kilometre po lučeneckom lese a že aj Ipeľský beh absolvujeme spolu, aby sme sa navzájom podporovali. Štartovali sme večer o 18-tej, bolo tesne po búrke. Bežalo sa nám veľmi dobre, trať mi rýchlo ubiehala a v závere som dokonca do cieľa šprintovala,“ zaspomínala si na Ipeľský beh Lili Križová.

Poctivá športová príprava priniesla vytúžené ovocie. Lili sa darí v džude i v bežeckých súťažiach (zdroj: archív J. Križovej)

Jej výsledný čas bol 44 minút a 16 sekúnd, čím si zabezpečila prvenstvo v kategórii dievčat do 15 rokov. Zároveň však išlo aj o tretí najlepší čas medzi ženami do 39 rokov. „Prvé miesto je skvelé! No najmä ten super pocit, že som to zvládla,“ doplnila mladá bežkyňa.

O necelý týždeň nato (24.7.) sa konala súťaž Nightrun Donovaly. Ani tu 14-ročná Lučenčanka nechýbala. Lili bežala opäť v kategórii dievčatá, konkrétne vo vekovom rozmedzí 13-15 rokov. „Okruh mal len 1200 metrov. Zabehla som ho za 3:50 a zvíťazila. Pri oceňovaní ma pochválili, že s týmto časom som bola lepšia ako moji rovesníci v chlapčenskej kategórii,“ prekvapila šikovná bežkyňa.

Lili s partiou športovcov z Bežci Lučenec (zdroj: archív J. Križovej)

Po dvojtýždňovej súťažnej pauze sa Križová opäť postavila na štart. V nedeľu 8. augusta sa zúčastnila tradičného behu v obci Nemce pri Banskej Bystrici. Na trať o dĺžke tri a pol kilometra, ktorá prechádzala obcou aj jej okolím, vybehlo dovedna 123 pretekárov.

Na dlhšiu trasu tohto podujatia (v dĺžke 9,7 km) to bolo dokonca 342 bežcov. Zastúpenie medzi nimi mali aj bežci z Lučenca. „Bolo dosť teplo. No keďže sme bežali aj v prírode, bolo to celkom fajn. S časom 15 minút a 32 sekúnd som dobehla do cieľa ako celkovo trinásta v poradí, čo mi však zabezpečilo víťazstvo v mojej kategórii Dievčatá 13-15 rokov. Získala som krásny pohár,“ prezradila Lili Križová. Podľa jej slov bolo následné oceňovanie najlepších bežcov tohto podujatia v skutku humorné.

„Na stupni víťazov bola sranda. Keď moderátor zistil, že ja na prvom mieste som judistka, dievča na druhom mieste biatlonistka a na treťom mieste karatistka, celkom dobre sme sa pobavili,“ pokračovala víťazka behu v Nemciach.

Ďalší triumf mladej Lučenčanky (zdroj: archív J. Križovej)

Nasledujúcu sobotu (14.8.) sa 14-ročná športovkyňa presunula na sever Slovenska. V Liptovskom Mikuláši sa konalo podujatie s názvom Nightrun, kde bolo prihlásených úctyhodných 456 súťažiacich. Bežalo sa v dvoch kategóriách, a to na 5 km trati a 10 km okruhu, ktorý viedol ulicami spomínaného mesta. Spoločný štart mali všetci bežci vo večerných hodinách o 20.30 hod.

„Keďže som rodáčka z Liptova, nemohla som tento beh vynechať. Súťažila v kategórii Juniorky do 18 rokov. Päťkilometrovú trať som zvládla v čase 20:37, čo je zatiaľ môj najlepší čas na trase takejto dĺžky. Aj vďaka môjmu ocinovi, ktorý ma sprevádzal a usmerňoval, som zvíťazila v kategórii do 18 rokov a na stupni víťazov som bola ocenená o 22.30 hod.

Naposledy triumfovala na liptovskom podujatí NightRun (zdroj: archív J. Križovej)

Atmosféra bola výborná! Obrovským zážitkom bolo pre mňa okrem výhry a nového osobného rekordu aj to, že som videla na vlastné oči lyžiarku Petru Vlhovú,“ doplnila na záver informácie zo svojho najčerstvejšieho úspechu Lili Križová.