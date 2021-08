Chcú rozvyšívať Novohrad

Záujemkyne, ale aj záujemcov naučia nielen šiť krivou ihlou.

21. aug 2021 o 14:02 (rv)

LUČENEC. V matičnom dome v Lučenci sa po prvýkrát zišli záujemkyne pri kurze šitia krivou ihlou. Toto stretnutie nemá byť ojedinelou záležitosťou, ale len začiatkom dlhodobého procesu, počas ktorého sa žienky naučia vyrobiť si samotný kroj aj odevné súčasti, aké tvorili oblečenie v minulosti.

„Tento kurz je lastovičkou do budúcna. Keďže nám chýbajú staré matere, ktoré by nás naučili techniky, ktoré dnes už len obdivujeme na krojoch, my, čo tieto veci ešte ovládame, sme sa rozhodli, že zastúpime ich niekdajšiu rolu a „rozvyšívame Novohrad“. Nejde nám o to, aby sa tu rozšírila komercia a biznis s krojmi, ktoré sa hlavne vyšívajú strojmi, lebo my ženy to máme v sebe, že vieme ručné práce robiť,“ uviedla Jana Čerepová, ktorá viedla prvý kurz.

Zámerom ktorého je naučiť ďalšie generácie tomuto umeniu a nedovoliť, aby úplne vymizlo.

„Práve preto sme poprosili matičiarov o priestor, lebo aj oni vznikli z dôvodu uchovávania nášho kultúrneho dedičstva. Prihlásiť sa ešte vždy dá. Stretávať sa tu budeme raz mesačne. Keď zvládneme vyšívanie nejakých vzorov, prejdeme k zložitejším veciam,“dodala Čerepová.