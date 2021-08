Nová atrakcia v Lučenci je aktuálne príbytkom asi štvrťmilióna včiel

Prvých záujemcov o apiterapiu privíta na budúcu jar.

19. aug 2021 o 14:12 Radovan Vojenčák

LUČENEC. V Mestských sadoch v Lučenci pribudol apidomček, v ktorom sa, vďaka ôsmym včelím rodinám, bude už od jari bude vykonávať apiterapia. Tá za pomoci včiel dokáže človeku obnoviť narušenú rovnováhu(viac info vo fotogalérii). O včely, ktorých je v tomto období približne okolo štvrťmilióna sa bude starať Ondrej Gajdoš z včeliej farmy Včelí kút. Projekt podaný lučeneckou samosprávou vznikol vďaka finančnej podpory získanej od Banskobystrického samosprávneho kraja(BBSK).

„Radi sme ho podporili, bol výborne pripravený, ale hlavne je to projekt, ktorý zapadá do našej vízie podpory dlhodobo udržateľného turizmu. Mňa teší osobne o to viac, že pochádzam zo včelárskej rodiny, starý otec mal kedysi až sto včelích rodín v Hornom Tisovníku. A pripomínam, že bez včiel neprežijeme dlho ani my," povedal Ondrej Lunter, podpredseda BBSK pri predstavovaní apidomčeka .

Ten pribudol v ovocnom sade vďaka spolupráci mesta Lučenec, Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja /RA BBSK/a oblastnej organizácie cestovného ruchu /OOCR/ Turistický Novohrad a Podpoľanie. Realizácia apidomčeka stála viac ako 8-tisíc eur, z toho 6-tisíc eur bolo financované cez členský príspevok RA BBSK v OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie.

Včely sa musia aklimatizovať

Podľa slov včelára, ktorý dodal aj včelie rodiny sa projekt rozbehne naplno na jar budúceho roku hlavne z dôvodu, že si včely musia na novom mieste zvyknúť a v septembri sa začína už ich príprava prezimovanie.

„Napriek tomu, že ich tu môže byť v ich najproduktívnejšom období (Počas letného slnovratu) až pol milióna, nemyslím si, že by tu bolo vyššie riziko bodnutia ako v nejakej inej záhrade. V samotnom domčeku sa síce leží v ich blízkosti na dvoch lôžkach, ale včely v ňom nie sú," podotkol Gajdoš a pripomenul, že ku včelám treba pristupovať s pokojom, lebo vycítia, keď je niekto nervózny, sám to už viackrát pocítil na vlastnej koži.

Drevený apidomček s priehľadným oplotením poskytuje návštevníkom priestor na terapiu v rozlohe 3x2m. Návštevník leží na úľoch, ktoré sú vyskladané ako posteľ a počas terapie dýcha príjemné teplo, ktoré produkujú včely. „Ide o najjednoduchšiu formu dýchania včelieho vzduchu, ktorá sa odporúča pre rodiny s deťmi, ale aj ochorenia súvisiace s hornými dýchacími cestami a pri ochoreniach spôsobených stresom,“ vysvetlil včelár. Podľa neho je vhodná doba pobytu v apidomčeku aspoň 20 – 30 minút.

„Prvý pobyt návštevníkov v apidomčeku musí byť vždy o niečo kratší, pokojne stačí 15 minút,“ upresnil. Hodina pobytu v domčeku vyjde záujemcu na 10 eur.

„Na jar začneme tento zážitok ponúkať turistom aj cez našu stránku zahoramizadolami.sk, ale záujemcovia sa budú môcť prihlasovať cez aplikáciu mesta Lučenec alebo telefonicky," pripomenul Tomáš Krahulec, riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie.

Primátorka Lučenca Alexandra Pivková vyjadrila radosť, že domček našiel svoje miesto práve v Mestských sadoch, ktoré začínajú ožívať a za pomoci miestnych dobrovoľníkov, ale aj žiakov Strednej odbornej školy v Želovciach ho snáď po rokoch úpadku čakajú už len lepšie časy a bude základom plánovaného enviroparku, ktorý bude záujemcov, i žiakov z miestnych škôl učiť ako čeliť klimatickým zmenám.

„Tie si síce ešte stále niektorí nepripúšťajú, ale musíme sa pripraviť, že tu budú s nami roky. Zriadenie apidomčeka je dobrým príkladom prepojenia enviromentálnej výchovy so zážitkovým cestovným ruchom, ktorý má potenciál vytvárať v regióne aj pracovné miesta a tak vyrovnávať medziregionálne rozdiely," zakončila Pivková.