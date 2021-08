Hnúšťa už svieti, pribudnúť majú ďalšie veci

Našli originálne využitie pre nepotrebný svetelný nápis.

19. aug 2021 o 13:05 (rv)

HNÚŠŤA. Pri príležitosti dní mesta Hnúšťa sa chystá samospráva predstaviť niekoľko maličkostí, ktoré majú potešiť hlavne miestnych. Informoval o tom primátor mesta Roman Lebeda na sociálnej sieti. Prvou predstavenou pomerne veľkou "maličkosťou" je svetelný nápis Hnúšťa. Ide v podstate o historický predmet, ktorý sa nachádzal na banskom závode na Mútniku.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Inštalovali ho tam v roku 1986 a pred rokom ho firma GE.NE.S, pán Mrnka a pán Tomenga venovali mestu zadarmo. Po oprave v mestskej dielni (ďakujem M. Migaľovi, I. Vargovi, J. Šuttovi a ďalším makačom) zdobí od dnes naše námestie V budúcnosti na tomto mieste bude pribúdať ešte pár vecí, ktoré vytvoria unikátny fotopoint a priblížia históriu mesta," uviedol neformálne primátor. Ďalšie maličkosti sa chystá predstaviť v nasledujúcich dňoch.

Dni mesta

Dni mesta sa začínajú už v piatok 20. augusta Od 15-tej hodine v mestskom parku.

Počas remeselného jarmoku sa predstavia regionálni výrobcovia, chýbať nebude občerstvenie a pre deti sú pripravené nafukovacie atrakcie, balóniky, maľovanie na tvár s Oriflame či cukrová vata. Takisto nasledujúci program je určený im. o 15:30 to bude detské vystúpenie PACI PAC a 16:30 detské divadelné predstavenie Medovníkový domček.

O d 19:30 začínajú na miestnom amfiteátri večerné hudobné koncerty, kde sa predstavia kapely Pohľad zblízka a Kabát Revival. hlavným vystupujúcim bude Katarína Knechtová. Na záver je pripravená Twentyfive Expres párty , ako pocta zosnulému Julovi Viršíkovi.

Na sobotu sú pre záujemcov pripravené exkurzie so sprievodcom do bane Mútnik a do najstarších priestorov v niekdajších lučobných závodov v Hnúšti.