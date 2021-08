Kalinovo na čele tabuľky, Poltáru vyšiel druhý polčas

Prinášame vám kompletný výsledkový servis tretej, štvrtej a piatej ligy

23. aug 2021 o 6:09 Róbert Rácz

LUČENEC A OKOLIE / REGIÓNY. Predošlý víkend so sebou priniesol 4. kolá futbalových súťaží. Hrali sa zápasy TIPOS III. ligy Stred, IV. ligy skupiny JUH aj V. ligy skupiny D. Jediným neodohratým zápasom piatej ligy bol duel medzi Buzitkou a Jesenským.

V článku vám prinášame kompletné výsledky a tabuľkové postavenie tímov, k vybraným zápasom aj stručné komentáre.

Fiľakovo prehralo aj do tretice najtesnejším rozdielom (zdroj: Róbert Rácz)

TIPOS III. liga Stred

Rimavská Sobota - Kalinovo 1:2 (0:1)

Góly: 57. Vargic (z 11m) - 9. Ivan, 63. Keszi

ŽK: 47. Vargic, 47. Mičuda, 90. Nikolas – 55. Ivan, 84. Kováč

DOMÁCI: Slaniniak - Juhaniak, Talán (46. Zvara), Mičuda, Ľupták (78. Nikolas), Stojanović, Tannhauser, Petrán, Šulek (78. Illéš), Vargic, Vasilko

HOSTIA: Rusnák - Ivan (65. Vančo), Segeč, Jass (89. Uhlár), Radič, Koták, Hudek, Kováč, Kulich (59. Keszi), Vaľko (59. Husár), Cibula

Tomáš Boháčik (tréner R. Soboty): Zápas s Kalinovom sme si prehrali sami. Dostali sme sa do veľmi ťažkej situácie a v súčasnosti si vieme pomôcť len my sami. Tento zápas som nezvládol ja ako tréner, dostal som červenú kartu, no nechcem sa na nič vyhovárať. Je to naša chyba. Musíme sa vzchopiť, naštartovať sa a nájsť z tejto krízy cestu von. Kalinovu by som chcel pogratulovať k víťazstvu.