FOTO/VIDEO:V bani pri Hnúšti vzniká nová atrakcia, súvisí s baníctvom

Záujemcovia sa budú môcť ísť pozrieť do stále funkčnej bane, pribudne aj múzeum.

23. aug 2021 o 18:59 Radovan Vojenčák

Bez zanietenia Romana Lebedu (vľavo) a ochoty prevádzkovateľa bane, ktorého zastupuje Miroslav Mrnka (vpravo) by sa tento nápad nepodarilo zrealizovať. (Zdroj: Radovan Vojenčák)

HNÚŠŤA. Veľké plány s využitím potenciálu, ktorý ponúka okolie Hnúšte má jej primátor Roman Lebeda. Svojím nadšením nakazil aj vedenie spoločnosti Ge.Ne.S a.s. (Gemerská nerudná spoločnosť), ktorá prevádzkuje baňu na magnezit a mastenec v Mútniku. To súhlasilo s tým, že v stále funkčnej bani sprístupni vstupný úsek, kde si budú môcť záujemcovia vyskúšať pocity, aké zažívajú baníci pri vchádzaní do podzemia.

V chodbe, kde bola ukončená banícka činnosť vznikne banícka expozícia ukazujúca čím sa dostávajú nerasty z útrob zeme.

Na projekte sa spolupracuje aj občianske združenie Horná Rimava.

Prvou lastovičkou je aj zakúpenie domčeka hnúštianskou samosprávou v blízkosti bane. Vznikne v ňom banícke múzeum, ktoré aj zážitkovou formou predstaví činnosť, ktorá v minulosti výrazne zmenila nielen územie Malohontu, ale aj Gemera.