V Poltári chcú vybudovať komunikácie pri garážach za takmer 190-tisíc eur

Cieľom je zabezpečenie bezproblémového prístupu majiteľov ku 176 garážam.

24. aug 2021 o 22:02 SITA

POLTÁR. Komunikácie medzi garážami a priľahlé spevnené plochy na ulici 13. januára v Poltári plánuje samospráva opraviť. Podľa údajov súťaže zverejnenej vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie je celková predpokladaná hodnota prác 188 018,87 eur bez dane z pridanej hodnoty. Ako pre agentúru SITA uviedol referent oddelenia investičnej výstavby, riadenia projektov, životného prostredia a verejného obstarávania Ján Kančo, stavba bude financovaná z mestského rozpočtu, pričom by mala byť ukončená do konca roka.



"Cieľom obnovy predmetných komunikácií je ich skvalitnenie a zabezpečenie bezproblémového prístupu majiteľov ku svojim garážam, nakoľko boli tieto komunikácie v zlom technickom stave," objasnil referent s tým, že ide o 176 garáží, ktorých sa to týka.



Vplyvom dažďových zrážok dochádza k narúšaniu technického stavu v celom garážovom dvore.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Mesto investovalo do výstavby dažďovej kanalizácie a následne pristúpi k

asfaltovaniu areálu medzi garážami," doplnil Kančo.

Záujemcovia o realizáciu prác môžu svoje ponuky posielať do 13. septembra.