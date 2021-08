Na opustenú trať opäť vyrazí vlak

Žiaľ už len aby pripomenul jej výročie, ale oslava to bude veľkolepá

25. aug 2021 o 8:28

LUČENEC. Počas lučenského hodovania sa v sobotu uskutočnia aj výnimočné jazdy vlakom z Lučenca do Kalondy. Už čoskoro (15. septembra) totiž uplynie 125 rokov od otvorenia tejto trate. Tá je v súčasnosti nepoužívaná, aspoň v tento deň sa na ňu vráti život. Za akciou stojí Občianske združenie Veterány.EU, ktoré vypraví vlak zložený z historických vozňov a stále využívanej lokomotívy na našich železniciach už zo Zvolena.

„Jazda historického vlaku zloženého z motorového rušňa 753.109-8 (T 478.3109) „Okuliarnik“, trojice osobných vozňov ČSD 3. triedy s dreveným interiérom a otvorenými nástupnými plošinami na čelách, služobného vozňa „Zetka“ na prepravu bicyklov a motorového vozňa M 131.1053 „Hurvínek“ sa začína o 08:00 na železničnej stanici Zvolen – osobná stanica," uviedol predseda združenia Jaroslav Filo. Dodal, že cestujúci môžu pristúpiť aj v staniciach Pstruša, Stožok, Detva, Kriváň a Lučenec. Do vlaku môžu nastúpiť aj cykloturisti, ktorí sa rozhodnú absolvovať len určitú časť trasy.

Retro prestávka i všehochuť v Kalonde

Na stanici v Lučenci bude mať v čase 9.22 - 9.50 hod. vlak približne polhodinovú prestávku. Počas nej cestujúcich zabaví pripravený kultúrny program na „peróne“ v štýle 30-tych rokov minulého storočia.

Na konečnej stanici v Kalonde bude mať vlak takmer hodinovú prestávku (10.08 - 11.00), nudiť sa tu počas nej cestujúci nebudú.

„Po príchode do Kalondy čaká na návštevníkov napríklad ľudová hudba, piknik v neďalekom parku, či možnosť bezplatného požičania bicyklov. Okrem prehliadky obce je v ponuke aj prechádzka náučným chodníkom ochrany prírody a prípadní záujemcovia si na vodnom diele Kalonda môžu vyskúšať splavovanie Ipľa na motorovom člne, alebo v kanoe," objasnil Filo a pripomenul, že cyklisti, ktorí sa odvezú až do Kalondy, sa následne môžu vrátiť náučným chodníkom späť do Lučenca. Vo vlaku je možné prepravovať najviac 20 bicyklov.

Na spiatočnej ceste môžu cestujúci navštíviť termálne kúpalisko Novolandia, ktoré je situované v tesnej blízkosti železničnej stanice v Rapovciach. Návštevníci, ktorí sa pri vstupe na kúpalisko preukážu cestovným lístkom z mimoriadneho vlaku, získajú zvýhodnené vstupné 5 eur na osobu. Nemusia sa báť, že im vlak utečie, na túto trať sa totiž vyberie z Lučenca ešte dva krát. Posledný odchod je z Rapoviec naplánovaný na 16.18 hod.

V Lučenci program pre všetkých

Tí cestujúci zo Zvolena čo by chceli stráviť popoludnie v Lučenci sa určite tiež nudiť nebudú(vlak odchádza z Lučenca do Zvolena o 17.00 hod.). Prebieha v ňom program určený pre všetky vekové kategórie.

„Popoludní sa na radnici uskutočnia rozprávkové predstavenia a iný bohatý program pre celú rodinu. V mestskom parku si bude možné požičať aj rôzne športové náradie, povoziť sa na koni a veľkou atrakciou bude aj stredoveký tábor s výstavou mečov, aktivitami pre deti a ukážkami života v tábore," láka na program hodovania predseda OZ.

Podľa jeho ďalších slov si prídu na svoje rodiny s deťmi aj na mestskom kúpalisku, kde sa uskutoční turnaj amatérov v plážovom volejbale a k dobrej nálade prispejú lučenskí DJs a kapela. V ponuke je aj prehliadka mestského múzea, novohradského múzea a galérie i synagógy. „Dopravu medzi jednotlivými atrakciami zabezpečí turistický vláčik so zastávkami v mestskom parku, pri tržnici, synagóge, radnici a na Námestí republiky, ktorý bude zachádzať aj na železničnú stanicu ako prípoj k historickému vlaku."

K oslave okrúhleho výročia tejto železnice prispeje aj prezentácia historických vozidiel Veterán klubu Lučenec.

„Počas dňa budú vypravené 2 páry mimoriadnych vlakov z Lučenca do Kalondy a späť. Cestovný poriadok mimoriadneho vlaku je prispôsobený príchodom a odchodom pravidelných vlakov v Lučenci," zakončil Filo.

Podujatie pripravili členovia OZ Veterány.EU v spolupráci s Klubom historickej techniky Zvolen, mestom Lučenec a obcami Rapovce a Kalonda.

Tu vám prinášame aj cestovný poriadok "výročného" vlaku aj z jednou drobnou chybou. Ako je jasné posledný vlak z Rapoviec odchádza o 16.18 hod.