V okrese, ktorý patrí k najmenej zaočkovaným ľudia očkovaniu podľa primátora Revúcej neveria

Snaží sa šíriť osvetu, za zlým stavom vidí okrem hoaxov aj vyjadrenia súčasnej politickej scény.

25. aug 2021 o 12:06 TASR

REVÚCA. Obyvatelia mesta i okresu Revúca očkovaniu proti ochoreniu COVID-19 neveria, prípadne sa ho i boja. Myslí si to primátor mesta Július Buchta, podľa ktorého za to môže súhrn viacerých faktorov.

Ako uviedol pre TASR, osvetu o dôležitosti očkovania sa pokúsil šíriť aj medzi najzraniteľnejšou skupinou obyvateľstva. „Zúčastnil som sa výročnej členskej schôdze Základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Revúcej, ktorá má vyše 600 členov. V mojom príhovore som dosť apelovať na očkovanosť,“ uviedol Buchta.

Revúca patrí v rámci Slovenska k okresom s najnižšou zaočkovanosťou proti novému koronavírusu, podľa dát Ministerstva zdravotníctva SR je v rámci okresu plne zaočkovaných 26 percent obyvateľov. Vo vekovej kategórii nad 50 rokov je to 46 percent ľudí. „Je to slabé. Vždy hovorím o tom, že pokiaľ budeme mať takéto malé číslo, ovplyvní nás to vo všetkých smeroch, či je to školstvo, kultúra a tak ďalej,“ poznamenal Buchta.

Podľa primátora môžu za nízky záujem o vakcínu proti ochoreniu COVID-19 šírenie nepravdivých informácií na sociálnych sieťach, hoaxy, ale aj vyjadrenia súčasnej politickej scény. „Ľudia sa boja a neveria tomu. Je to súhrn všetkých udalostí, ktoré sa dejú, ktoré čítajú, vnímajú, vidia. Každý si urobí nejaký názor,“ povedal Buchta.

Primátor Revúcej hovorí, že samospráva sa obyvateľov snaží k očkovaniu motivovať osvetou. Mesto tiež organizovalo očkovanie v lokalitách s marginalizovanou rómskou komunitou, seniorom či obyvateľom vzdialenejších obcí má zas dostupnosť očkovania uľahčiť mobilná očkovacia jednotka revúckej nemocnice.

Mobilný očkovací tím do okresu Revúca opäť vyšle aj Banskobystrický samosprávny kraj. Navštíviť chce napríklad obce Sása, Rybník či Nandraž, v ktorých priemerná zaočkovanosť nedosahuje ani 7 percent obyvateľov.