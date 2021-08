Mobilné očkovanie je prvoradé, veľkokapacitné centrá už pociťujú nezáujem ľudí

Pomôcť pri nelichotivých štatistikách by aspoň trochu mohla jednodávková vakcína.

25. aug 2021 o 18:15 Radovan Vojenčák

LUČENEC. Pred avizovanou ďalšou jesennou vlnou pandémie sa rozbieha snaha zaočkovať čo najviac ľudí. Vylepšiť nízke čísla zaočkovanosti majú mobilné očkovacie tímy a hlavne jednodávková vakcína Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson. O tejto forme zaočkovania sme sa porozprávali s lekárkou Andreou Baníkovou z firmy Kardiomed, ktorá zo svojím tímom mobilné očkovania i veľkokapacitné v Lučenci zastrešuje.

Kľúčová je spolupráca zo starostami obcí i primátormi miest. V prvom rade chceme očkovať mobilne, lebo záujem o to veľkokapacitné očkovanie postupne klesá aj keď napríklad v Lučenci je stále veľa ľudí, ktorí majú záujem aj o prvé dávky. Budeme v tom pokračovať určite aj počas celého septembra. Potom sa uvidí. Teraz sa chceme hlavne zamerať na mobilné očkovanie, lebo sme dostali povolenie na očkovanie od Ministerstva zdravotníctva SR na očkovanie jednodávkovou vakcínou od firmy Johnson & Johnson, ktorá je na mobilné očkovanie ideálna.

Prečo si to myslíte? V čom spočíva jej hlavná výhoda?

No v prvom rade už po štrnástich dňoch, max. 21 dňoch od očkovania získajú vakcinovaní status plne zaočkovanej osoby. Ide o vakcínu, ktorá je schválená Európskou liekovou agentúrou a je akceptovaná v celej Európe. A práve teraz prichádza obdobie keď sa budú chcieť dostať napríklad sezónni pracovníci na zber do zahraničia a tam sa potrebujú preukázať certifikátom o zaočkovanosti tzv. COVIDpasom. Ten si môžu stiahnuť už po spomínaných dvoch týždňoch. Pri poslednom očkovaní v Brezničke sme mali až 60 záujemcov o túto vakcínu čo považujem naozaj za úspech.

Aká je účinnosť tejto vakcíny?

Kým vakcína od Pfizeru má približne 90 percentnú účinnosť, táto má asi 80 percentnú. Ale nemyslím si, že je to horšia vakcína. Je to iný typ vakcíny. Je to na rozdiel od spomínanej vakcíny od Pfizeru klasická vektorová vakcína. Týmto typom sa očkujeme bežne aj proti ostatným ochoreniam.

Výhodu toho, že sa nemusíme vracať druhý krát, by sme chceli využiť aj pri očkovaní marginalizovanej skupiny obyvateľstva, ktorá má strach z očkovania a zaočkovanosť je tam nízka. Jednou z príčin je aj to, že sa nechcú dávať očkovať dvakrát.

Ako funguje systém prihlasovania na mobilné očkovanie?

Obce, ktoré prejavia záujem o očkovanie vyzývajú ľudí ab prišli v daný termín. Tí sa môžu prihlásiť na obecnom úrade telefonicky, ale môžu prísť aj bez nahlasovania. Stačí si priniesť občiansky preukaz a kartu poistenca. Zaočkujeme aj takých čo nie sú nahlásení. Prídeme do obce aj kvôli niekoľkým ľuďom, lebo každý zaočkovaný môže znížiť na jeseň a v zime počet hospitalizovaných ľudí a hlavne ochráni saba a svojich blízkych.

Ak by mal niekto záujem aj z inej obce či dokonca mesta záujem očkovanie, môže tiež prísť v čase očkovania?

Samozrejme, tieto výjazdové očkovania sú určené pre každého kto prejaví záujem. V priebehu celého septembra chceme po dohode so starostami pochodiť onáš región. Najbližšie budeme očkovať 26. augusta v Málinci a 30 a 31. augusta v Utekáči a v Kokave nad Rimavicou. V pondelok 30. augusta budeme aj vo Fiľakove (Od 10:00 do 11:30 v telocvični ZŠ Koháriho - Mládežnícka 7).

A čo očkovanie detí?

Tie sa budú (vo veku 12 až 16 rokov poz. red.) aj z dôvodu, že začína ďalší školský rok očkovať vo veľkokapacitných očkovacích centrách vakcínou od Pfizeru a v spolupráci s krajom a chystáme aj do stredných škôl, aby sa neopakovala situácia z posledných dvoch školských rokov, keď deti boli doma.

Myslíte, že je dostatočná kampaň na očkovanie touto jednorázovou vakcínou?

Tých vakcín je pomenej a nevieme aké budú ich ďalšie dodávky. Teraz nimi chcú očkovať ľudí, ktorí sa chystajú na stretnutie s pápežom. Zachytila som informáciu, že by sa malo v súvislosti s tým touto vakcínou očkovať aj v nákupných centrách (obdobný systém funguje v ČR). Prioritou štátu je ale očkovanie vakcínou Comirnaty firmy Pfizer/Biontech, ktorej máme oveľa väčšie zásoby. Ja osobne si myslím, že pri tom malom záujme by zásoby jednorázovej vakcíny Janssen žiaľ stačili pre všetkých čo sa chcú zaočkovať.