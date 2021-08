Cyklista to napálil do stojaceho taxíka

Nehoda sa stala v centre Lučenca.

25. aug 2021 o 15:34 (vr)

LUČENEC. Krajské policajné riaditeľstvo informovalo o nehode, ktorá sa udiala včera popoludní na Námestí republiky v Lučenci.

„34-ročný cyklista, ktorý išiel smerom od obce Halič do centra Lučenca sa pravdepodobne plne nevenoval vedeniu a nesledoval situáciu v cestnej premávke a narazil do tam odstaveného vozidla taxislužby," uviedli policajti. Cyklista bol podľa ďalších informácií so zraneniami z miesta nehody prevezený do neďalekej nemocnice.