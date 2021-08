SLOVNAFT CUP: Lučenec pritíva v ďalšom kole premožiteľa FTC

Fiľakovčania nastrelili za stavu 0:1 brvno hostí. Rozuzlenie zápasu v Badíne priniesla záverečná dvadsaťminútovka, o postupe Novohradčanov rozhodol dvojgólový Mózer.

26. aug 2021 o 6:48 Róbert Rácz

FIĽAKOVO / BADÍN. Slovnaft Cup pokračoval v stredu (25.8.) druhým kolom. Z nášho regiónu a blízkeho okolia sa o postup do ďalšej fázy bojov o slovenský pohár predstavili traja účastníci dvoch súťaží.

FTC Fiľakovo - FC Košice (zdroj: Róbert Rácz)

O tom, že už v utorok podľahol po bojovnom výkone piatoligista z Jesensého banskobystrickej Dukle, sme vás už informovali. Pozornosť futbalových fanúšikov z Novohradu pútala dvojica pohárových konfrontácii. Hráči fiľakovského FTC priítali na svojom trávniku druholigistu z Košíc, družina okolo trénera Marcela Turňu zas cesovala do Badína.

V nasledujpcich riadkoch vám prinášame zostavy, zápasové štatistiky a pozápasové hodnotenia oboch koučov.

Fiľakovo – Košice 0:4 (0:1)

Góly: 22. Ntuli, 59. Michael Molvadgaard, 76. Novák, 90. Gáll

Fiľakovo: Páriš – Balázs (46. Lavrík), Kurunci, Köböl, Lovyniuk, Fajd (46. Kojić), Iboš (83. Botoš), Daško (64. Botoš), Kovanič (64. Bolla), Hornyák, Püšpöky

Košice: Valach – Václav (46. Pavúk), Kis, Karaš, Gáll, Gladiš (69. Jakúbek), Novák, Magda (46. Borok), Michael Molvadgaard (64. Ricardo Cortes), Jonec, Ntuli (46. Su Kim)

Eugen Bari (tréner Fiľakova): V prvom polčase sme hrali to, čo sme chceli a očakávali. Darilo sa nám zhusťovať priestory najmä po krajoch, o ktorých sme vedeli, že Košičania sú v týchto priestoroch silní. Pre mojich chlapcov to bolo fyzicky dosť náročné. Akonáhle sme sa však stiahli, súper to využil na strelenie gólu. Do druhého polčasu sme vstúpili s tým, že budeme hrať vyššie, chceli sme našu hru oživiť najmä smerom dopredu. Tomu sme prispôsobili aj zmenu herného systému. Dovolím si tvrdiť, že prvú polku druhého dejstva sme boli na ihrisku lepším mužstvom, kedy sme sa tlačili dopredu a snažili sa vypracovať si šance. Dve-tri z nich boli celkom sľubné, pričom za stavu 0:1 sme opečiatkovali brvno hostí. Naozaj je škoda, že ani dnes sme to naše prekliatie streliť gól nezlomili. Trápime sa s tým aj v lige. Záverečnú dvadsaťminútovú pasáž zápasu by som asi radšej nehodnotil, tam sme kondične na Košičanov nestačili. Rozhodla aj šírka kádra a čerstvosť naskakujúcich hráčov na ich strane.

Badín – Lučenec 1:2 (0:0)

Góly: 86. Bíreš – 71., 90. Mózer

ŽK: 17. Bíreš, 61. Hudec – 81. Hulec

Badín: Koválik – Medveď, Hudec, D. Urgella (75. Ševčík), Kollár, A. Urgella (59. Vician), Bíreš, Rafanides, Výlupok, Laksik (65. Studený), Valent

Lučenec: Jenčo – Fabian, Kotora, Očenáš, Kamenský (61. Suja), Hulec (90. Hrčák), Ufrla, Šoltíšik (61. Oláh), Mózer, Kafrík (46. Pipíška), Babiak (61. Dívald)

Marcel Turňa (tréner Lučenca): V priebehu štyroch dní sme odohrali ďalší veľmi náročný zápas proti súperovi, ktorý hrá podobným štýlom. Mal som trochu obavu, ako to hráči zvládnu po fyzickej a motivačnej stránke, keďže v nedeľu sme utŕžili prvú prehru v súťaži. Prejavilo sa to aj v našom pohárovom výkone, keď sme neboli po hernej stránke v úplnej pohode. Hoci sme mali územný tlak, súper sa na nás dobre pripravil a eliminoval naše silné stránky v krídelných priestoroch, ktoré prehusťoval a zdvojoval našich hráčoch v osobných súbojoch. My sme sa snažili dostať sa domácim za chrbát kolmými loptami, čo nám však takisto nevychádzalo. Mali sme len náznaky šancí, no vyloženú príležitosť na skórovanie sme si nevypracovali. Súper mal dobre organizovanú defenzívu, z ktorej sa snažil vyrážať do rýchlych brejkov. V prvom dejstve si Badínčania vypracovali dve či tri šance na gól. Do druhého polčasu sme išli s cieľom zvýšiť našu aktivitu a pritlačiť súpera na jeho vlastnú polovicu a vytvoriť si jasné príležitosti na vsietenie gólu. Domáci však nášmu tlaku odolávali, no dvadsať minút pred koncom zápasu sa nám predsa len podarilo zlomiť odpor súpera. Po prihrávke Oláha výborne na prvú žrď nabehol Mózer a popod telo domáceho brankára otvoril skóre zápasu. Škoda, že sme po strelení gólu nepodržali viac loptu, čím by sme otupili nápor súpera. Rýchlo sme sa zbavovali lopty a nehrali sme to, čo sme chceli. Viac-menej sme sa len bránili, čo vyústilo do vyrovnávajúceho gólu. Po štandardke domácich sme neustrážili súperovho obrancu, ktorý nekrytý hlavičkoval z malého vápna a vyrovnal na 1:1. Čo však veľmi kvitujem, je to, že mojich chalanov to nepoložilo a snažili sa o postupe rozhodnúť ešte v riadnom hracom čase. Autorom víťazného gólu bol opäť Mózer, ktorý zachoval chladnú hlavu v zakončení. Chalanov musím pochváliť za bojovnosť a nasadenie, hoci herná stránka nebola podľa našich predstáv. V tomto prípade je však dôležité víťazstvo a postu do ďalšieho kola, čo sme aj splnili. Čaká nás ďalší náročný program v lige a táto výhra nám môže pomôcť do nadchádzajúcich ligových zápasov. Verím, že nás to pozitívne naladí na ďalšie duely.