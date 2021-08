Kam za futbalom? Kompletný prehľad piateho kola

Lučenec, Fiľakovo a Kalinovo sa predstavia pred domácim publikom. Podarí sa rimavskosobotskému MŠK prvý zisk bodov pod vedením nového trénera? Prelomí konečne Lovinobaňa remízové prekliatie?

26. aug 2021 o 18:57 Róbert Rácz

LUČENEC A OKOLIE / REGIÓNY. Už o niekoľko hodín opäť vybehnú na zelené trávniky futbalisti z celého Slovenska. Novohradských a gemerských fanúšikov najpopulárnejšej kolektívnej hry na svete budú zaujímať najmä zápasové konfrontácie tímov, ktoré pôsobia v ich okolí.

Práve pre nich je určený náš stručný prehľad víkendových duelov. Nech sa páči, stačí si len vybrať.

Z pohárového zápasu medzi FTC Fiľakovo a FC Košice (zdroj: Róbert Rácz)

TIPOS III. liga Stred

Treťoligovej tabuľke kraľuje po štyroch kolách kalinovský Baník. Zverenci lodivoda Csányiho budú v nedeľu hosiť severanov z Čadce, pričom budú určite pomýšľať na plný bodový zisk pred domácim publikom.

MŠK Novohrad Lučenec sa predstaví na pôde Badína (zdroj: Róbert Rácz)

Výhodu pomyslného dvanásteho hráča - domácich fanúšikov - ponúka ďalšia dvojica duelov našich regionálnych klubov. Už v sobotu vybehnú na zelený trávnik Mestského štadióna pri parku hráči MŠK Novohrad Lučenec, ktorí privítajú súpera z Kysúc. Bariho družina bude chcieť konečne prelomiť gólové suchoty z ligy a slovenského pohára. Ofenzíva fiľakovského FTC sa môže naplno ukázať v zápase s Liptovskou Štiavnicou.

5. kolo (29.8. o 16.30 hod.)

D. Kubín – R. Sobota (28.8.)

Lipt. Hrádok – Žarnovica (28.8.)

Lučenec – K./n. Kysucou (28.8.)

Bánová – Martin (o 10.30 h.)

Podkonice – Rakytovce

Kováčová – Or. Veselé

Fiľakovo – Lipt. Štiavnica

Kalinovo – Čadca

IV. liga skupina JUH

Zo štvrtoligových zápasov sa zameriame hlavne na dva duely. Málinčania, potužení dvoma víťazstvami v rade a motivovaní na septembrovú pohárovú konfrontáciu so Slovanom, budú chcieť naplno bodovať v ďalšom domácom zápase. V nedeľu o pol piatej poobede privítajú súpera z okresného mesta. Poltársky Sklotatran by určite rád nadviazal na minulotýždňovú výhru. Zverenci kouča Danka vycestujú tentokrát do Pliešoviec.

5. kolo (29.8. o 16.30 hod.)

Badín – Zvolen (28.8.)

Šalková – B. Štiavnica (28.8.)

Č. Balog – Hajnáčka

Málinec – Detva

Medzibrod – Tornaľa

Pliešovce – Poltár

Sl. Ďarmoty – Príbelce

V. liga skupina D

V piatej lige sa futbalovým fajnšmekrom núka ďalšie duo zaujímavých zápasov. Slovanisti z Tomášoviec sa opäť predstavia na domácej pôde - už v sobotu privíta Fízľova družina húevnatého súpera z Vinice. Regionálne derby ako hrom sa zas črtá v Radzovciach, ktoré privítajú tím Buzitky.

5. kolo (29.8. o 16.30 hod.)

Tomášovce – Vinica (28.8.)

Olováry – Tisovec

Revúca – V. Blh

Jesenské – Hnúšťa

Radzovce – Buzitka

V. Krtíš – Čebovce

Balog nad Ipľom – Opat. Nová Ves

6. liga ObFZ Lučenec

5. kolo (29.8. o 16.30 hod.)

Ružiná – St. Halič (28.8.)

Uhorské – Vidiná (28.8.)

Santrio Láza – Kokava n/Rim.

Halič – Biskupice

Cinobaňa – P. Dravce

Mýtna - Lovinobaňa

Podrečany – Divín

Hr. Zalužany – voľno

6. liga ObFZ Veľký Krtíš