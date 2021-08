Napúšťanie VN Ružiná: Dosiahnutie maximálnej prevádzkovej hladiny môže trvať dva roky

28. aug 2021 o 22:20 TASR

RUŽINÁ. Napúšťanie vodnej nádrže Ružiná, ktorú museli pre rozsiahlu rekonštrukciu úplne vypustiť, je závislé od jej prítoku.

Dosiahnutie maximálnej prevádzkovej hladiny bude závisieť od hydrologických podmienok, v priemerných podmienkach to však podľa vodohospodárov potrvá približne dva roky.

V prípade, že by nádrž neopravovali, hrozilo by, že vodná stavba by nebola funkčná a prevádzkyschopná.

Náklady na opravy v zmysle zmluvy o diele predstavujú sumu 2,608 milióna eur bez DPH. Vodnú stavbu Ružiná vybudovali v období rokov 1969 až 1973, do trvalej prevádzky ju uviedli v roku 1974.

Cieľom vodnej stavby s rozlohou 170 hektárov a celkovým objemom viac ako 15 miliónov kubických metrov je sploštenie povodňovej vlny a vyrovnávanie nerovnomerných prietokov v Budinskom a Krivánskom potoku.

Postavili ju aj na akumuláciu vody na zabezpečenie povrchovej vody pre priemysel a poľnohospodárstvo či využitie hydroenergetického potenciálu v malej vodnej elektrárni.

Vodná nádrž slúži aj na rekreáciu a rybárstvo.