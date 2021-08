Fiľakovo, Lučenec a Kalinovo sa vezú na víťaznej vlne

Fanúšikovia FTC a MŠK Novohrad videli v piatom kole exportné góly do sietí súperov.

30. aug 2021 o 5:53 Róbert Rácz

LUČENEC A OKOLIE / REGIÓNY. Pozrite si stručný prehľad zápasov tretej, štvrtej a piatej ligy. Okrem zápasových štatistík a tabuliek vám prinášame aj vybrané hodnotenia trénerov.

TIPOS III. liga Stred

Fiľakovo – Lipt. Štiavnica 1:0 (0:0)

Góly: 60. Iboš

ŽK: 72. Püšpöky, 79. Kovanič

DOMÁCI: Páriš - Balázs, Kurunci, Köböl, Fajd, Kojić (78. Bolla), Iboš, Lavrík (52. A. Botoš), Kovanič, Hornyák, Püšpöky (90. F. Botoš)

HOSTIA: Mikušiak - Strmenský, Porubän, Voško, Kim (70. Ondrík), Matula (60. Kohút), Baláž, Mihálik (71. Omasta), Bartoš, Klačko, Hrdina (81. Múdry)

Eugen Bari (tréner Fiľakova): Počas celého zápasu sme predvádzali bojovný výkon, ktorý možno išiel tak trochu na úkor futbalovosti. Snažili sme sa hrať aktívne smerom dopredu proti kvalitnému súperovi. Dnešnú výhru sme si doslova vydreli, aj keď sme nehrali to, čo v predošlých zápasoch. Som rád, že sa k nám konečne priklonila aj šťastena a po strele sa od tyčky odrazila smerom dovnútra súperovej brány. Na ihrisku sme cítili absenciu kľúčových hráčov ako Lovyniuk a Daško, no chalani bojovali aj za nich a za celé Fiľakovo. Myslím si, že aj napriek nepriaznivej šnúre predošlých zápasov sa klub snažil urobiť pre hráčov maximum a vytvoriť im čo najlepšie podmienky. Som rád, že chalani si to začínajú uvedomovať a dnes zabojovali naplno.