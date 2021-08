Primátor Šimko končí v klube ĽSNS

Nateraz neuvažuje nad vstupom do inej strany.

30. aug 2021 o 17:53 TASR

BRATISLAVA. Poslanec Národnej rady (NR) SR, zároveň primátor mesta Rimavská Sobota Jozef Šimko odchádza z klubu ĽSNS. Dôvody zatiaľ konkretizovať nechcel. Pre TASR uviedol, že nateraz neuvažuje nad vstupom do žiadnej inej strany. O svojej ďalšej politickej budúcnosti ešte bude informovať.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Je to pravda. Tie dôvody zatiaľ nebudem rozoberať. Skrátka som sa rozhodol odísť z klubu a budem pôsobiť ako nezaradený poslanec," priblížil. O tom, ako bude vyzerať jeho ďalšia politická budúcnosť sa zatiaľ nerozhodol. "Uvidím, ako sa situácia vyvinie," dodal.

ĽSNS Šimkovo rozhodnutie rešpektuje. Podpredseda klubu Martin Beluský pre TASR uviedol, že zatiaľ nepoznajú jeho dôvody.

"Je to jeho rozhodnutie, musíme to len rešpektovať," povedal. Nevie o tom, že by odchod zvažovali aj ďalší členovia strany. Myslí si, že ak by tak niekto chcel urobiť, už by to spravil.

V klube ĽSNS po odchode Šimka ostáva už len osem členov, čo je hranica. Ak by počet členov klubu klesol ešte o jedného, zanikol by. Rokovací poriadok NR SR totiž hovorí, že klub musí mať najmenej osem členov, a to počas celého volebného obdobia.

"Ak počas volebného obdobia klesne počet členov poslaneckého klubu pod túto hranicu, poslanecký klub zaniká," píše sa v poriadku.

Na Šimkov odchod z klubu upozornil portál aktuality.sk.