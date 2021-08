Na čistý hetrik stačilo Marekovi Berkymu tridsaťpäť minút

Po tri góly do súperovej brány zaznamenali viacerí hráči. Cinobani dýcha na chrbát Santrio, oba tímy delí v tabuľke len skóre.

31. aug 2021 o 7:20 Róbert Rácz

LUČENEC A OKOLIE. Piatym kolom pokračovali aj oblastné futbalové súťaže. Prečítajte si sumár výsledkov ObFZ Lučenec spolu s krátkymi pozápasovými hodnoteniami.

Ružiná – St. Halič 11:0 (4:0)

Góly: 1. Marko, 11. Moravčík, 23.,61. a 62. Haško, 36. Penksa, 46.,74. a 90. Nosáľ, 79. Bencko, 84. Kliment

DOMÁCI: Michálik - Marko, Sochor, Balogh, Miartuš, Haško, Jamnický (46. Kliment), Moravčík (71. Bencko), Bodor, Penksa (60. Smädo), Becáni (46. Nosáľ)

HOSTIA: P. Galamb - Šerfözö, Matúška, Berky, Kökény, Farkaš, F. Galamb, Baláž, Kováč (13. Vrábeľ), Kortiš, Kamenský (62. Rekšák)

Domáci hravo a bez väčších problémov rozstrieľali dvojciferným rozdielom bezzubých a odovzdaných hostí zo Starej Haliče.



Uhorské - Vidiná 2:1 (1:0)

Góly: 9. Nosáľ, 61. Vikor - 77. Melicher

ŽK: 38. Masár, 42. Milan Poliak, 60 Vikor, 85. Ďuriško – 60. Janšto, 85. Molnár

DOMÁCI: Trčan - Nociar (53. Kamas), Ďuriško, Kurák, Marek Poliak, Csányi, Vikor, Milan Poliak, Straško, Nosáľ, Masár

HOSTIA: Václavík - Stieranka (72. Melicher), Kučera (62. Molnár), Telek, Melich, Miadok, Vysočan, Molokáč (53. Janšto), Špak (72. Varchol), Hronec, Kocúr (53. Šupina)

Prvé minúty zápasu patrili domácim, ktorí okrem streleného gólu nepremenili ďalšie dve šance. Po tomto momente iniciatívu prevzali hostia, no svoje šance nepremenili. Polčas tak skončil 1:0. Po zmene strán hostia ešte viac pridali, ale svoje šance zahadzovali, a tak prišiel trest, keď Vikor zvýšil na 2:0. O pár minút mohli domáci viesť už trojgólovým rozdielom, no Masár z čistej šance zaváhal. Potvrdilo sa tak známe nedáš-dostaneš, keď hostia z následného protiútoku znížili na rozdiel jedného gólu. Hostia sa ešte snažili o vyrovnanie výsledku, ale domáci svojou bojovnosťou vyrovnanie nedopustili. Získali tak veľmi cenné tri body proti kvalitnému mužstvu Vidinej.

Santrio Láza - Kokava n/Rim. 9:1 (6:0)

Góly: 3.,24. a 73. Petík, 8. J. Lapin, 12. A. Mišík, 26. O. Mišík, 45. Kováčik, 50. a 61. Nosáľ - 89. M. Sendrei

ŽK: 19. Nosáľ

DOMÁCI: Sychra - J. Lapin (78. Mitter), Kováčik, Sarvaš, Očovay, J. Lapin (60. Stieranka), Nosáľ, Šumec (78. Nagy), A. Mišík (60. György), Petík, O. Mišík

HOSTIA: Horváth - Bauer, J. Becáni, Kafka, J. Becáni (57. Čavoj), Bavala (57. Nemčok), Radič, Varga (57. Lámer), Lauko (26. Šuniar), Filipiak, M. Sendrei

Domáci po veľmi dobrom výkone zaslúžene zvíťazili nad snaživým súperom z Kokavy.



Podrečany - Divín 1:6 (0:1)

Góly: 86. Filčík - 32. Jakubove, 50. Štengl, 65. Kmeť, 69. Tomašik, 89. Činčura, 90. Ľ. Oláh

ŽK: 11. Kišvince, 60. Oláh – 63. Kmeť

DOMÁCI: Hronec - Melicherčík, Darányi, Oláh (71. Zöld), Andel, Filčík, Bubenka (71. Ľudovít Alštock), Haferník, Kišvince, Kováč, Obročník (46. Vrbiniak)

HOSTIA: Šoltés - V. Havrla, Bucha, Tomašik, Jakubove, D. Havrla, Kmeť (74. Smekal), F. Oláh (15. Dibala), Peťko (60. Ľ. Oláh), Karlík (70. Karman), Štengl (57. Činčura)

Hostia boli kondične lepšie pripravení, čo v konečnom dôsledku napokon rozhodlo o osude zápasu. Domácim sa lepila smola na kopačky, keď nedokázali premeniť ani vyložené „tutovky“.

Halič - Biskupice 2:2 (1:0)

Góly: 45. Borovec (z 11m), 81. Tryzna - 56. Tóth, 75. Stanko (vl. gól)

ŽK: 27. Paľaga, 38. Gálik – 38. Oláh, 76. Bogdáň, 84. F. Farkas, 84. Máté, 90. Illéš

ČK: 61. Borovec

DOMÁCI: Mikuš - Borovec, Berky, Stanko, Koristek, Macko, Gálik (52. Šípoš), Tryzna, Paľaga (52. Lukáč), Búlik, Malatinec (46. Hámorník)

HOSTIA: György - Illéš, Nagy, Farkaš, Máté, Oláh, J. Bogdáň, Tóth (76. H. Bogdáň), Mušuka (67. F. Farkas), P. Farkas, Molnár (46. Patai)

Na šmykľavom teréne mohli domáci o víťazstve rozhodnúť už v prvom polčase, ale nepremenili svoje šance a v zápase dovedna až trikrát nastrelili konštrukciu brány súpera. Hosťom k výslednej remíze pomohlo vylúčenie domáceho stopéra.

Cinobaňa - P. Dravce 7:0 (3:0)

Góly: 12. P. Čierny, 22.,26. a 57. M. Berky, 67. a 90. Suja, 77. Kurčík

DOMÁCI: Hrubý - Csaba, Vaculčiak (68. Štuller), Haráni, Suja, Kurčík, Vyhrabáč (61. E. Berky), M. Berky (61. J. Čierny), Čonka (78. Lauko), Melicher, P. Čierny

HOSTIA: Milei - Hukkeľ, Košťál, Tóth, Iboš, Gracza, Hodul, Molnár, Varga, Randís, Berky (28. Baláž)

Od prvej chvíle to bol opäť koncert Cinobane a čakalo sa len na to, kedy padne prvý gól. Ten prišiel v 11. minúte. Potom prišiel minikoncert z kopačiek najlepšieho strelca Mareka Berkyho, ktorý v priebehu 35 minút dosiahol hetrik, aby po zmene strán spokojne zamieril do spŕch. Napriek tomu ešte Cinobaňa pridala ďalšie tri góly, keď dvakrát presne mieril Suja a raz Kurčík. A to ešte nehral Rado Berky. Touto výhrou si Cinobaňa upevnila prvé miesto v tabuľke.



Mýtna - Lovinobaňa 3:1 (1:0)

Góly: 7. Dibala, 68. Koristek (z 11m), 90. Šatara - 77. Wittlinger

ŽK: 65. Budáč – 51. Kuvik, 65. Grexa

DOMÁCI: Mikla - Budáč, Oravec, Bolčo, Kralinský, Novák, Sivok (81. Mužík), Koristek, Golian (63. MAHÚT), Dibala (63. Šatara), Demanko

HOSTIA: E. Becáni - Jaško, Rafaj, Grexa (65. J. Becáni), Kuvik (76. D. Šróba), F. Majkút, Abelovský, Marek Majkút, Martin Majkút, Marcel Majkút, Wittlinger

Derby sa začalo vo svižnom tempe. Už v 7. minúte sa domáci ujali vedenia, keď sa po šikovnej prihrávke Koristeka presadil Dibala. Šance sa striedali na obidvoch stranách, no v prvom polčase sa už skóre nezmenilo. Po zmene strán sa obraz hry nezmenil, hostia sa prezentovali rýchlym a útočným futbalom, no bez golfového efektu. V 69. minúte sa skóre opäť menilo v prospech domácich, keď sa po faule na Koristeka presadil z penalty sám faulovaný hráč - 2:0. V 77. minúte sa hosťom po peknej rýchlej akcii podarilo znížiť Wittlingerom na 2:1. Záver zápasu patril opäť domácim, keď v 90. minúte uzavrel stav stretnutia na 3:1 po skvelej prihrávke Koristeka striedajúci Šatara. Domácim patrí vďaka za výborný bojovný výkon, okorenený gólmi proti kvalitnému súperovi z Lovinobane.

TABUĽKA PO 5. KOLE