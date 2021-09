Oslava výročia vrátila na chvíľu železničnej trati život, je možné, že nie naposledy

Organizátori vydareného podujatia sa snáď nabudúce vyberú aj do vytúženého Veľkého Krtíša.

1. sep 2021 o 11:05 Radovan Vojenčák

LUČENEC/KALONDA. Pri príležitosti 125. výročia trate vedúcej z Lučenca do Kalondy, ktoré pripadá na 15. septembra sa poslednú prázdninovú sobotu uskutočnili tri spiatočné jazdy. Išlo ojedinelú príležitosť, kedže osobná preprava na tejto stanici skončila už pred osemnástimi rokmi. Je možné, že sa toto podujatie ešte v budúcnosti zopakuje.

„Historický vlak na túto jazdu bol zložený z motorového rušňa 753.109-8 (T 478.3109) „Okuliarnik“, troji-ce osobných vozňov ČSD 3. triedy s dreveným interiérom a otvorenými nástupnými plošinami na čelách, služobného vozňa „Zetka“ na prepravu bicyklov a motorového vozňa M 131.1053 „Hurvínek,“ uviedol predseda združenia Veterány.EU Jaroslav Filo.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/EZSafrR_2g0

Podľa jeho ďalších slov takéto jazdy usporadúvajú vždy na iných tratiach a sa už pred dvoma rokmi uvažovali o podobnej jazde do Veľkého Krtíša, ale uprostred príprav národný prepravca od spolupráce odskočil. Teraz sa ich zámer podarilo dotiahnuť do úspešného konca. Kvôli aktuálnej situácii sa rozhodli neísť za hranice Slovenska(časť trate do veľkého Krtíša vedie cez maďarské územie) a ísť teraz len do Kalondy a aspoň takto oslávili už spomínané výročie.

V Kalonde boli radi