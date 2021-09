Predohrávky a dohrávky: Kanilovo naďalej lídrom treťoligovej tabuľky, Lučenec a FTC bez bodu

Dohrávané zápasy V. ligy skupiny D a 6. ligy ObFZ Lučenec ovládli domáce tímy.

1. sep 2021 o 20:06 Róbert Rácz

LUČENEC A OKOLIE / REGIÓNY. Sviatočná streda ponúkla tímom TIPOS III. ligy Stred možnosť predohrať si októbrové zápasy 14. kola. Z regionálnych treťoligistov sa darilo len Kalinovu, ktoré na domácej pôde zdolalo súpera z Liptova. "Baníci" si tak upevnili prvú priečku v tabuľke, ktorej kraľujp už niekoľko kôl.

Článok pokračuje pod video reklamou

Lučenecký Novohrad a fiľakovské FTC cestovali na ihriská súperov. To, ako si počínali tieto musžtvá, sa dočítate nižšie. Pripájame aj pozápasové vyjadrenia trénerov. Zápas Rimavskej Soboty s Martinom je preložený na úplný záver októbra.

Zaujímavé derby sa však hralo, lepšie povedané dohrávalo aj v Mýtnej. Na pôdu tamojšieho Družstevníka vycestovali hráči Ružinej.

TIPOS III. liga Stred

Bánová - Lučenec 4:0 (0:0)

Góly: 69. Nishi, 75. Kothaj, 84. Majštinik, 90. Konečný

ŽK: 56. Ďurana

DOMÁCI: Kosa - Mráz, Horecký (18. Nishi), Bechný, Ďurana, Bičan (61. Konečný), Majštinik (85. Šoška), Hrošovský (54. Kothaj), Kubena, Lazar, Káčer (85. Cisárik)

HOSTIA: Jenčo - Fabian, Kotora (33. Kamenský), Oačenáš, Ustaník (76. Suja), Hulec, Ufrla, Šoltíšik (88. Imre), Mózer, Kafrík (85. Divald), Oláh (88. Marunčiak)

Marcel Turňa (tréner Lučenca): Dnešná prehra je pre nás krutá, no musím objektívne skonštatovať, že aj zaslúžená. Nevydržali sme v dobrom tempe odohrať celý zápas, pretože 60 minút na dobrý výsledok a navyše bez strelenia gólu nestačí. Myslím si, že toto stretnutie výrazne ovplyvnilo aj zranenie Igora Kotoru v prvom polčase, kedy sme stratili organizátora našej hry, v ktorej potom vládol chaos. V úvodnom dejstve sme mali dve veľmi dobré príležitosti na skórovanie, no bohužiaľ nepremenili sme ich. Keby sme išli do vedenia, priebeh zápasu mohol byť iný. Súper využil naše zaváhania pri rozohrávke a v prvom polčase si vypracoval dve či tri príležitosti, no myslím si, že v prvej štyridsaťpäťminútovke sme boli lepším a dominantnejším mužstvom. Do druhého polčasu sme nastúpili s cieľom vystupňovať tempo zápasu a čo najskôr streliť otvárací gól. Dlho bolo stretnutie na vážkach a vyzeralo to tak, že kto strelí gól, ten vyhrá. Škoda našich nevyužitých príležitostí v druhom polčase. V koncovke sme zlyhali, za čo nás súper vytrestal v záverečných tridsiatich minútach. Prvý inkasovaný gól nás zložil, nenašli sme už dostatok fyzických ani psychických síl na zvrat a viac-menej sme utŕžili debakel.

Dolný Kubín – Fiľakovo 5:1

Góly: 4. Hojo, 11. a 90. Otruba, 50. Gálik, 89. Bobček - 36. Kojić

ŽK: 68. Bača, 85. Sopúch – 84. Hornyák

DOMÁCI: Spišák - Gálik, Sopúch, Karas, Lupták, Machaj, Kolorédy, Bača, Hojo (86. Ončák), Otruba, Bobček (89. Kutlík)

HOSTIA: Páriš - Balázs (62. Bolla), Botoš, Köböl, Fajd, Kojić, Lavrík, Kovanič, Hornyák, Püšpöky, Iboš

Eugen Bari (tréner Fiľakova): Začiatok zápasu sme vôbec nezachytili, aj keď sme na to hráčov vopred pripravovali. Dostali sme zbytočné dva rýchle góly. Až po ich inkasovaní sme začali hrať aktívnejšie smerom dopredu, podarilo sa nám znížiť na 2:1. Súper bol však veľmi dôrazný a hral agresívne. Cez polčas sme si v šatni povedali, čo a ako máme robiť, no aj tak sme akoby prespali úvod druhého polčasu a opäť sme dostali rýchly gól hneď po zmene strán. Mojim chlapcom nemôžem uprieť snahu, no súper nás prevalcoval agresívnou hrou, na čo sme nedokázali zareagovať. Po našich hrubých chybách sme inkasovali v úplnom závere zápasu ešte dva góly, takže pre nás mal tento zápas dosť nešťastný koniec. Napriek piatom inkasovaným gólom musím povedať, že našim najlepším hráčom na ihrisku bol brankár Niko Páriš, čo zrejme vypovedá o tom, ako vyzeral obraz hry počas celého zápasu. Mrzí ma, že sme si nedokázali vypracovať žiadnu vážnejšiu šancu. Niektorí chalani jednoducho akoby vonku nevedeli hrať, vyhecovať sa a podať taký výkon, ako v domácich zápasoch. Futbalisti v tretej lige sa nemôžu báť hrať na ihriskách súperov, pretože inak sa nedá v tejto súťaži uspieť. Je mi to ľúto, v Kubíne sme chceli prekvapiť, hoci sme vedeli, že ide o ťažkého a kvalitného súpera, a aj keď sme vedeli, čo budú domáci hrať, nevedeli sme s tým nič urobiť. Mrzí ma to.

Kalinovo – Lipt. Hrádok 4:1 (2:0)

Góly: 31. Vančo, 45. Kováč (z 11m), 67. Vaľko, 79. Cibula - 49. Hatala

ŽK: 44. Cibula – 44. Britaňák, 45. Tutura

DOMÁCI: Rusnák (88. Jonáš) - Uhlár, Ivan, Segeč, Jass (52. Chovan), Radič, Koták, Hudek (81. Kulich), Kováč (59. Vaľko), Cibula, Vančo (85. Filipiak)

HOSTIA: Tutura - Britaňák (74. Čajnák), Kardoš, Hatala, Karkić, Ferenc, Hutník, Šimonovič, Nehila (77. Hanula), Ogino, Janigloš

Csaba Csányi (tréner Kalinova): V prvom rade by som chcel pogratulovať hráčom k dnešnému víťazstvu. Dnes bol pre nás prvoradý trojbodový zápis, čo sme potvrdili. Myslím si, že Liptovský Hrádok dnes nebol takým slabým súperom, ako tomu môže napovedať jeho tabuľkové postavenie. Prvý polčas bol vyrovnaný, hoci gólových šancí sme mali viac my. Našťastie, z troch príležitostí sme strelili dva góly. Cez polčas som v šatni nabádal hráčov, aby sme zápas upokojili pridaním tretieho gólu a aby sme zároveň mohli prestriedať viacerých hráčov z lavičky, keďže máme náročný program. Žiaľ, opak bol pravdou a v 49. minúte sme inkasovali gól. Po tomto momente som sa snažil trochu preskupiť rady a myslím si, že to pomohlo. Našu výhru sme potvrdili ďalšími dvoma gólmi. Mrzí ma však zranenie Kováča. Uvidíme, ako to s ním bude, no ja dúfam, že sa dá čím skôr doporiadku a pomôže mužstvu v ďalších zápasoch.

Rakytovce - Čadca 3:0 (1:0)

Góly: 4. Marchuk, 61. Starší, 88. Greško

DOMÁCI: Höger - Jiang (46. Greško), Griglak, Miloš Pollák, Vávro, Marchuk (28. Vavák), Konder (85. Majling), Neušel (46. Pavlík), Gaško, Starší (74. Šteiniger), Sojka

HOSTIA: Heglas - Prívara, Tlelka, Putyra, Kubalák, Pohančeník, Tvrdý (79. Budoš), Zubka (84. Škorvánek), Dyroff, Samuhel (73. Rovder), Šmahajčík (68. Jarabek)



Podkonice - Žarnovica 6:1 (2:0)

Góly: 30. Sedliak, 34. a 46. Kostúr, 71. Čilík, 76. a 84. Martinec - 63. Výbošťok

DOMÁCI: Gábriš - Rajčok, Dlhoš, Mihálik, Martinec, Kubina, Koreň, Baliak (68. Lašút), Bobok (59. Solivajs), Sedliak (60. Čilík), Kostúr (73. Lichý)

HOSTIA: Pittner - Cehula, Jenat (73. Škvarka), Vlčko, Horák, Vasylynets, Šmatlák, Výbošťok, Vozár, Sainz - Aja Sancho, Škrteľ (60. Mishko)

Kováčová - Krásno nad Kysucou 1:0 (1:0)

Góly: 31. V. Slovák

ČK: 76. Gašper (2. ŽK)

DOMÁCI: Vaník - J. Slovák, Bellay, Mojžiš (82. Barta), Macko, Duda, Turák, Giertl, V. Slovák (90. Kurta), Bariak, Šanta (62. Majerčík)

HOSTIA: Lastovica - Marčan, Ďuratný, Hunčík, Švancar (63. Novotný), Milo, Gašper, Kopásek (72. Ševčík), Koleno, Macura (79. Podolak), Jarabica

TABUĽKA

1. Kalinovo 6 6 0 0 12:3 18 2. D. Kubín 6 5 0 1 27:5 15 3. Rakytovce 6 4 2 0 16:4 14 4. Bánová 6 4 1 1 17:3 13 5. Podkonice 6 4 1 1 20:8 13 6. Kováčová 6 4 0 2 10:8 12 7. Lučenec 6 4 0 2 8:9 12 8. Martin 5 3 1 1 5:6 10 9. Or. Veselé 5 3 0 2 11:6 9 10. Krásno n/Kys. 6 2 0 4 10:10 6 11. Fiľakovo 6 2 0 4 4:9 6 12. Lipt. Hrádok 6 1 0 5 7:22 3 13. Žarnovica 6 1 0 5 4:22 3 14. Lipt. Štiavnica 5 0 1 4 2:8 1 15. Čadca 6 0 0 6 4:19 0 16. R. Sobota 5 0 0 5 2:17 0

V. liga skupina D (dohrávka 1. kola)

Jesenské – Vinica 5:1 (4:0)

Góly: 13., 38., 45. Ľupták, 17. Farkas, 68. Rubint – 88. Súth

ŽK: 52. A. Bial, 66. Ľupták, 76. Zibrin – 12. Halko, 66. Antal, 81. Súth

DOMÁCI: Michálek – A. Bial (79. Nagy), Kótai, Andráši, Kókai, Rubint, Gibaľa, Z. Farkas (46. R. Bial), Kovács, Ľupták, Hruška (64. Zibrin)

HOSTIA: Zólyomi – R. Nagy, Pobori, Súth, Ľ. Ohajda (57. D. Ohajda), Skabella, Antal, Szita, Kahancz (57. B. Nagy), Halko, Takács

6. liga ObFZ Lučenec (dohrávka 1. kola)

Mýta – Ružiná 2:1 (2:0)

Góly: 38. Koristek, 44. Golian – 67. Nosáľ

ŽK: 45. Koristek, 78. Sivok – 45. Sochor

DOMÁCI: Urbančok – Psotka, Oravec, Bolčo, Mužík, Mišík (46. Novák), Sivok (90. Harčár), Kralinský (47. Stankovič), Golian (74. Šatara), Koristek, Dibala

HOSTIA: Michálik (49. Kliment) – Marko, Balogh, Sochor, Miartuš, Haško, Penksa, Bodor, Jamnický, Nosáľ, Becáni

V stredajšej sviatočnej dohrávke 1. kola privítal tím Mýtnej na svojom ihrisku mužstvo z Ružinej. Očakával sa výborný futbal, veď ani jeden z tímov v tomto súťažnom ročníku ešte nestratil ani bod. Zápas sa začal opatrne, po úvodnom oťukávaní mali v 9. minúte prvú šancu domáci, no Kralinský zvolil namiesto strely prihrávku a všetko vyriešil obranca hostí. Vzápätí sa predviedli aj hostia, ich šikovná akcia však skončila výborným zákrokom brankára Urbančoka. Z hry mali viac domáci, no šance Koristeka, Dibalu a Sivoka ostali nevyužité. Mýtňanci sa konečne dočkali v 38. minúte, keď sa po faule na Psotku z 11-ky presadil Koristek. V 44. minúte domáci udreli druhýkrát, po peknej akcii Koristek posadil loptu na hlavu Golianovi a ten sa nemýlil - 2:0. Začiatok druhého polčasu sa začal nepríjemne pre hostí, z brány sa porúčal zranený Michalík a keďže hostia pricestovali bez náhradného brankára, do brány sa postavil hráč z poľa. Od tohto momentu sa začal festival nepremenených šancí domácich. V 66. minúte prišiel zákonitý trest a po faule v šestnástke hostia z jedenástky znížili skóre Nosáľom - 2:1. Od tohto okamihu začali byť hostia nebezpečnejší a častejšie sa dostávali pred bránu Urbančoka. Do konca zápasu sa však už nič vážnejšie neudialo, a tak derby skončilo v prospech domácich, ktorí sa ku koncu zápasu kvôli množstvu nepremenených šancí tak trošku aj obávali o výsledok.