Obyvatelia najväčšieho sídliska v Lučenci sa tešia z vynovenej škôlky

Deti aj rodičia dostali s novým školským rokom asi najkrajší darček.

2. sep 2021 o 18:10 (vr)

Článok pokračuje pod video reklamou

LUČENEC. Po viacročnom uzavretí sa dočkala znovuotvorenia materská škola na sídlisku Rúbanisko II v Lučenci. Samospráva vynovila nielen jej interiéry a exteriéry, ale aj znížila energetickú náročnosť budov, ktoré ju tvoria. Deti počas obnovy škôlky navštevovali iné materské školy v meste.

„Touto cestou by som sa chcela poďakovať všetkým pedagógom a hlavne rodičom, že situáciu, ktorá nastala počas rekonštrukcie pochopili, boli trpezliví, a znášali toto prechodné obdobie, počas ktorého sme materskú školu zrekonštruovali,“ uviedla primátorka Alexandra Pivková na facebookovej stránke mesta.

Podľa zverejnených informácií práce na znížení energetickej náročnosti začali v júli 2020 a trvali do januára 2021. Kolaudácia prebehla vo februári tohto roku. Rekonštrukcia vyšla na vyše 1 milión eur.

V rámci oprávnených výdavkov samospráva získala nenávratný finančný príspevok vo výške 869 532,43 eur v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia. Povinné spolufinancovanie zo strany mesta bolo vo výške 45 764,86 eur. Taktiež museli byť ešte vykonané práce vo výške 129 500,35 eur aby stavba bola schopná užívania a prešla kolaudačným procesom. Tie však boli zaradené medzi neoprávnené náklady a išli z rozpočtu mesta.

V rámci tohto projektu sa vykonalo zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy, zateplenie podlahy, výmeny výplňových konštrukcií, rekonštrukcia vnútorného osvetlenia, rozvody vody a vykurovacieho systému a rekuperačné vetranie.

Práce nad rámec projektu

Samospráva vykonala aj práce mimo projektu, aby spríjemnila prostredie škôlky nielen deťom, ale aj zlepšila pracovné podmienky zamestnancom kuchyne.

Konkrétne išlo o rekonštrukciu kuchyne (83 220 eur), výmenu vnútorných dverí, zostáv, následný náter, výmenu dverí na telocvični za plastové, výmena vypínačov, zásuviek, opravu schodíkov na vonkajších terasách (38 206,94 eur) Vykonala sa oprava hracích exteriérových prvkov, vonkajšie terénne úpravy a postupne prebieha výmena interiérového zariadenia.

„Ideme do ďalšieho projektu, ktorý máme prichystaný a reaguje na aktuálnu výzvu na eurofondy. Ďalšou škôlkou, ktorá by sa mala zrekonštruovať, bude práve materská škola na Ulici partizánska, kde chceme ísť takisto do komplexnej rekonštrukcie,“ zakončila primátorka s tým, že aj v ostatných škôlkach sa pravidelne pracuje na jednoduchších rekonštrukciách a samospráva rieši aj ďalšie projekty.