O Rimavskú Sobotu prejavili záujem dvaja zahraniční investori

RIMAVSKÁ SOBOTA. O areál bývalých Závodov ťažkého strojárstva (ZŤS) v Rimavskej Sobote prejavili záujem dvaja zahraniční investori.

Jeden pôsobí v oblasti metalurgie, druhý sa zaoberá výrobou vodíka.

Potvrdil to zástupca majiteľov areálu Alan Sitár.

"Sú vo fáze, keď študujú informácie o areáli ako takom. Nemáme s nimi žiadnu záväznú dohodu. Obaja posudzujú, nakoľko areál vyhovuje ich požiadavkám a potrebám, aby tam mohli alokovať svoje aktivity," uviedol Sitár.

