Chystá sa očkovanie treťou dávkou, ľuďom začnú chodiť SMS správy od 10. septembra

Rezort zdravotníctva bude v najbližších dňoch informovať o presnom nastavení tohto očkovania.

7. sep 2021 o 18:13 TASR

Možnosť tretej dávky očkovania proti ochoreniu COVID-19 bude k dispozícii aj pre občanov SR, o detailoch bude v najbližších dňoch informovať minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Vyhlásil to premiér Eduard Heger po rokovaní s českým premiérom Andrejom Babišom a rakúskym kancelárom Sebastianom Kurzom na Štátnom zámku Lednice v Českej republike.

Heger vyhlásil, že Slovensko pôjde rovnakou cestou ako Česko a Rakúsko, ktoré umožnia občanom očkovanie treťou dávkou.

"Minister zdravotníctva bude v najbližších dňoch informovať o presnom nastavení tohto očkovania. Takže áno, bude aj pre občanov SR k dispozícii tretia dávka," potvrdil na spoločnom brífingu s Kurzom a Babišom.

Lengvarský ešte predtým informoval, že v utorok na stretnutí šéfov rezortov zdravotníctva SR a ČR si partneri vymenili informácie okolo prípadného podávania tretej dávky vakcíny.

Lengvarský priblížil, že Slovensko onedlho umožní vakcináciu podpornou dávkou pre rizikové skupiny obyvateľstva vrátane domovov pre seniorov.

Kurz i Babiš sa zhodli na tom, že pri podávaní tretej dávky nepotrebujú čakať na stanovisko Európskej liekovej agentúry, keďže majú vlastné štúdie. Český premiér priblížil, že všetci, ktorí sa dali v krajine zaočkovať, dostanú po ôsmich mesiacoch SMS správu, ktorá ich vyzve k preočkovaniu jednou dávkou.

"Mala by to byť rovnaká vakcína," informoval s tým, že SMS správy by mali začať ľuďom chodiť od 10. septembra.