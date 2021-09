Dobrovoľníci ešte nevedia či spravili objav prepisujúci históriu

Novohradské náhrobníky vďaka nadšencom doslova vstávajú zo zabudnutia.

8. sep 2021 o 17:41 Radovan Vojenčák

Partia nadšencov histórie sa opäť aktívne zapojila do záchrany unikátnych náhrobníkov. (Zdroj: Vladimír Bella)

Článok pokračuje pod video reklamou

ČERVEŇANY. Už po druhý krát sa do Červenian (okres Veľký Krtíš) vybrala počas tohto leta partia dobrovoľníkov aby pod vedením Miša Šestáka a historika Jána Aláča na miestnom cintoríne postavila popadané unikátne novohradské náhrobníky. Stalo sa tak v sobotu 4. septembra. Na konci brigády sa im možno podaril jedinečný nález, ale to musia potvrdiť staré matriky. Zdvihnutím náhrobníkov ich práca zďaleka nekončí.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Rozhodli sa unikátnym náhrobníkom aj reálne pomôcť, našli pri tom zatiaľ najväčší Čítajte

„Nie vždy je na škodu, že náhrobníky alebo ich časti ležali dlhé roky pod zemou. Na tomto konkrétnom sa vďaka tomu zachovali zvyšky pôvodných farieb a veľmi dobre si tak môžeme predstaviť, aký farebný voľakedy bol. Bavili sme sa o aj o tom, že niekedy budúci rok by sme sa tie farby pokúsili obnoviť," uviedol Mišo Šesták nadšenec regionálnej histórie a vydavateľ kníh s touto tematikou. Celkovo sa postarali o 16 náhrobníkov. Na budúci rok by na cintoríne v Červeňanoch mohli pribudnúť aj informačné tabule, ktoré tam doteraz chýbajú.

„To bude mať na starosti občianske združenie Novohradský historický spolok, len musíme predtým vyhľadať údaje v matrikách to bude až na jar, dovtedy žiaľ nestíham, chceli by sme obnoviť aj farby aspoň na niektorých náhrobníkoch tam kde sa dajú aspoň z časti rozpoznať aj teraz," predostrel Šesták.

Unikátny nález, či nie?

Ku konci brigády sa dobrovoľníkom po otočení ležiaceho náhrobníka a jeho očistení naskytol pohľad na miestami ťažšie čitateľný nápis TU LEŽÝ TELO ZLOŽENE V KRÝSTU P ANU JAN O ?Y?AK NARODYL ZE ROKU 1850 Z M 1855.

„Tento náhrobník sme našli na samom konci za plotom na hŕbe skál. Od všetkých ostatných je menší, ale najzaujímavejší je rokmi, ktoré sú na ňom vytesané. Ak pod ním pochovaný človek zomrel v roku 1855, išlo by o najstarší náhrobník známy tohto typu," spresnil Šesták a dodal, že doteraz najstarší bol asi z roku 1873. „Každopádne nám nejde do hlavy, kde sa podeli tie medzi rokmi 1855 a 1873. Pátrame v matrikách a kým vyjde kniha o náhrobníkoch(na jeseň tohto roku-red. pozn.), hádam budeme múdrejší."

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Unikátne náhrobníky sa dočkajú knihy, ktorá ich zviditeľní a možno aj pomôže Čítajte

Na priamu otázku či by tento nález mal prepísať doteraz známe dejiny týchto náhrobníkov, ktoré vznikali len v jednej časti Novohradu a len v určitom období a vynikali hlavne svojou farebnosťou odpovedal nadšenec histórie triezvo:

„Asi by prepísalo, ale skôr si myslíme, že je to chyba a malo tam byt 1890-1895. V matrike z roku 1850 je medzi narodenými Ján Babiak, čo by pri troche fantázie mohlo zodpovedať, ale medzi zomretými v roku 1855 nie je. Matriku z roku 1895 nemáme. Ešte hľadáme, na závery je skoro."