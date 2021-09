V Starej Haliči si pripomenú holubicami mieru obete teroristických útokov z 11. septembra

Popritom je pripravený program pre všetky vekové kategórie.

8. sep 2021 o 11:43 (vr)

STARÁ HALIČ. Stará Halič patrí k najstarším obciam Novohradu, napriek tomu si tento víkend pripomenie iba 15-te výročie obnovenia erbu obce. Pri tejto príležitosti občianske združenie STARÁ HALIČ VPRED pripravilo pestrý kultúrno-spoločenský program. Keďže sa oslava koná v sobotu 11. septembra pripomenú si v Starej Haliči aj jedno smutné výročie udalosti, ktorá výrazne zmenila svetové dianie.

„Presne 20 rokov po teroristických útokoch v USA sa Stará Halič symbolicky spojí s nastávajúcimi spomienkovými podujatiami v New Yorku a Washingtone. Počas krátkej ceremónie spojenej so zvonením zvona vzlietnu na miestnom futbalovom ihrisku do neba desiatky holubíc ako symbol mieru, ktoré naberú smer k Spojeným štátom," uviedol Radovan Kondrlík zo združenia STARÁ HALIČ VPRED.

Začiatok podujatia je o 15.30 h. na futbalovom ihrisku Jána Malatinca v Starej Haliči. Podujatie bude moderovať herečka Lucia Hurajová, vnučka známeho Starohaličana, Emila Huraja, uznávaného univerzitného profesora a priekopníka v oblasti ortopédie.

Návštevníkov čaká westernová show pištoľníkov Los Bandorelos v štýle Divokého západu, odovzdávanie ocenení osobnostiam obce a v rámci humoristického pásma satira zameraná na miestnych politikov, starostov a známejších ľudí.

O záver podujatia sa postará finalista súťaže Zem spieva 2020 – Folklórny súbor Podpoľanec oslavujúci 45 rokov od svojho vzniku.

„Výročie erbu obce pochádzajúceho zo stredoveku sa symbolicky zapije novým regionálnym produktom, pivom Forgáč. Nová značka nesie pomenovanie podľa slávneho rodu Forgáčovcov, bývalých majiteľov Haličského zámku," prezradil Kondrlík.

Podujatie sa uskutoční s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

