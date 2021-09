Vo Fiľakove diskutovali o plánovanej rekonštrukcii aj s obyvateľmi

V zrevitalizovanom vnútrobloku má pribudnúť až dvojnásobok parkovacích miest.

8. sep 2021 o 16:04 (vr)

FIĽAKOVO. Samospráva Fiľakova, ktorá pred nedávnom ohlásila plán na rozsiahlu revitalizáciu vnútrobloku medzi ulicami Parková, Sládkovičova a Železničná v týchto dňoch predstavila ďalší rekonštrukčný zámer s neďalekým vnútroblokom Biskupická – Sládkovičova. Vedenie mesta aj tentokrát diskutovalo s obyvateľmi sídliska v centre mesta o budúcnosti ich okolia.

„Obyvatelia žijúci v tejto lokalite si vypočuli plány samosprávy na jeho revitalizáciu od primátora mesta Attilu Agócsa a vedúceho oddelenia výstavby, životného prostredia a stratégie rozvoja Ivana Vanka na občianskom fóre, ktoré sa uskutočnilo v zrekonštruovanej budove mestského kultúrneho strediska v pondelok 6. septembra," uviedla hovorkyňa mesta Fiľakovo, Klaudia Mikuš Kovácsová a dodala, že prítomní občania mohli doplniť svoje podnety a postrehy.

V rámci revitalizácie spevnených plôch a komunikácií má podľa primátora vo vnútrobloku vzniknúť minimálne dvojnásobok aktuálneho počtu parkovacích miest.

„Riešiť je potrebné aj neprehľadnú dopravnú situáciu. Pod jednou z bytoviek sa nachádzajú viaceré prevádzky, ktoré sa zásobujú z vnútrobloku. Staré účelové komunikácie sa dnes využívajú veľmi chaoticky a doprava je neprehľadná,“ vysvetlil na stretnutí primátor.

Podľa plánov mesta sa má táto cesta rozšíriť, čím vznikne osobitný jazdný pruh určený pre zásobovanie prevádzok a tiež pruh pre bežnú premávku. V projekte sa ráta aj s dokončením chodníka pred Biskupickou č. 5 a so zrekonštruovaním chodníkov spájajúcich vnútroblok s Biskupickou ulicou.

Občania dostali priestor

Prítomní obyvatelia sa mali podľa slov primátora vyjadriť aj k tomu v akom smere bude cesta prejazdná, kde je potrebné dostavať chodníky či ďalšie detaily, ktoré sú pre nich v bežnom živote potrebné.

„V rámci revitalizácie odstránia aj niekdajšie plynové stanice, ktoré už neplnia svoj účel, blokujú premávku, sú lákadlom pre neprispôsobivých obyvateľov a zhromažďuje sa v nich odpad," pripomenula Mikuš Kovácsová.

Na fóre sa zišli približne dve desiatky ľudí žijúcich či podnikajúcich na sídlisku. „Som veľmi rád, že sa mesto rozhodlo naše okolie zrekonštruovať. Netrpezlivo sme to už očakávali. Potešilo ma tiež, že nás prizvali, aby sme k tomu vyjadrili svoj názor, či už pozitívny alebo negatívny. Je to demokratické, na úrovni a tak by to malo byť všade,“ vyjadril sa po fóre jeden z účastníkov Štefan Kömiveš.

Revitalizácia bude podľa plánov spomínaného vnútrobloku má podľa zverejnených informácií prebiehať v dvoch etapách.

„Z nich prvú plánuje mesto zrealizovať už v budúcom roku. Projekt bude financovaný z vlastného rozpočtu mesta, náklady naň budú známe po ukončení verejného obstarávania," zakončila hovorkyňa.