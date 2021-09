Veľkolepé týždňové pripomenutie B.S. Timravy sa nakoniec neuskutoční

Z bohatého programu sa bude konať iba jedinečné divadelné predstavenie. Ostatné možno o rok.

10. sep 2021 o 9:11 (vr)

LUČENEC. Od budúceho pondelka až do piatku sa mal konať v Ábelovej a aj ostatných obciach mikroregiónu Novohradské podzámčie konať festival Týždeň s Timravou, kde sa mala štedro poňatými aktivitami vzdať pocta spisovateľke Božene Slančíkovej Timrave. Žiaľ pre zaradenie okresu hygienikmi do tzv. oranžovej fázy Covid automatu pre opätovne sa zhoršujúcu pandemickú situáciu sa vyskytol pre organizátorov problém s ktorým nerátali a tak ich niekoľkomesačná práca na príprave festivalu vyšla navnivoč.

„S ľútosťou Vám oznamujeme, že z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie presúvame festival "Týždeň s Timravou" na leto 2022 Napriek tomu Vám chceme v tento výnimočný rok 70. výročia úmrtia Boženy Slančíkovej-Timravy priniesť divadelnú feériu na motívy jej života," uviedli smutnú správu organizátori prostredníctvom internetu.

Z festivalu sa nakoniec uskutoční jedine divadelné predstavenie "Krajina na dlani". Ide o divadelnú féériu odohranú v Ábelovej, Políchne a pri Timravinej studničke. Tú už niekoľko týždňom skúšali a dotvárali na mieste plánovaného festivalu. Predstavenie začína v pôvodne naplánovanom termíne, vo štrtok 16. septembra o 18:00 v Ábelovej.

„Predstavenie sa uskutoční za prísnych pandemických opatrení. Kapacita predstavenia je obmedzená. Objednávať môžete lístky na adrese obec@abelova.sk," dodali organizátori.

Nerátali s jednou vecou

Starostovia obcí mikroregiónu Novohradské podzámčie sa už niekoľko mesiacov vopred stretávali aby riešili všetko potrebné okolo festivalu. Videli totiž vo festivale príležitosť ako zvýšiť povedomie ľudí z rôznych kútov Slovenska o našom regióne, ktorý si zaslúži objavenie. Rátali aj s tým, že v septembri prídu na rad tvrdšie protiepidemiologické opatrenia, len s jedno vecou nepočítali.

„My sme sa pripravovali aj na takýto scenár, všetko sme mali nacvičené, ale jedna vec nám ušla, že v oranžovej fáze sa nemôže podávať jedlo pre divákov, žiaľ v Abélovej nie je žiadna oficiálna reštaurácia ani ambulantný predaj. Nemali by sme im ako zabezpečiť jedlo. Program by sme museli "osekať" tak aby to netrvalo dlho, aby ľudia neboli hladní a smädní," povedal Marcel Šupica, starosta obce Ľuboreč a zároveň predseda združenia obcí Novohradské podzámčie.

Dodal, že ani kapacitné obmedzenia hromadných podujatí by nenarušili pôvodné plány, ale museli by zrušiť programy pre deti. Tam malo byť totiž zabezpečené osobitné sedenie po triedach a to sa nedalo vyriešiť.

"Nemohli sme proste doviesť tam ľudí, ktorí nemajú čo jesť a piť. Atmosféra festivalu by sa tým výrazne narušila. Dúfame, že sa stretneme na budúce leto, keď prispôsobíme program tak, aby bol atraktívny pre rodiny s deťmi. Teraz musíme rozmýšľať aký vhodný termín zvoliť, keďže je v lete pretlak podujatí.