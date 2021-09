Vedenie banskobystrickej župy má výhrady k plánovanej reforme zdravotníctva

Podpredseda BBSK sa k téme vyjadril na stretnutí so starostami vo Vinici.

10. sep 2021 o 16:32

VINICA. V obci Vinica v okrese Veľký Krtíšprebehlo včera (9. septembra) stretnutie starostov obcí z okresu Veľký Krtíš s vedením Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Konkrétne s poslancami za okres Veľký Krtíš, Lászlom Jámborom, Mirkom Trojčákom a popredsedom BBSK, Ondrejom Lunterom. Účelom stretnutia bolo oboznámenie sa s aktuálnou situáciou ohľadom rekonštrukcie ciest v tomto okrese, na záver stretnutia sa však podpredseda BBSK vyjadril aj k pripravovanej reforme zdravotníctva.

Tá sa má totiž dotknúť aj nemocnice vo Veľkom Krtíši. V najhorších prognózach ju čaká zatvorenie. Pacienti by mali podľa zatiaľ predloženého návrhu museli putovať buď do Lučenca alebo Banskej Bystrice.

„Všetci sa dnes zhodneme v tom, že situácia v zdravotníctve je zlá. Aj okres Veľký Krtíš má problém v rozpadajúcej sa sieti primárnej zdravotnej starostlivosti, čo sú ambulantní lekári (všeobecní lekári, detskí lekári, zubári ...). V minulosti mali takúto starostlivosť ľudia blízko pri sebe, priamo v obciach," uviedol Ondrej Lunter.

Podľa jeho názoru je drvivá väčšina diagnóz je liečiteľná práve všeobecnými lekármi. Dnes však toto už nefunguje. Čo je zapríčinené nielen starnutím lekárov, ale aj privatizáciou ambulantnej starostlivosti spred 25 rokov. Čím stratila verejná správa dosah na túto sféru.

„Lekári si ju sami začali zriaďovať a dnes je pre mladých lekárov ťažko vstupovať do tohto segmentu, lebo nemajú zdravotné karty pacientov, bez nich nemajú príjem od poisťovní a radšej idú pracovať do nemocníc. Ak už aj pacient nájde všeobecného lekára, ten má zas limitované možnosti ako môže liečiť pacienta," pokračoval podpredseda ako príklad uviedol, že ak má pacient zápal stredného ucha, všeobecný lekár ho musí poslať na vyšetrenie k špecialistovi.

„Ktorého pacient síce nájde, ale ten mu dá však termín o tri týždne. Po týždni však kvôli zhoršenému stavu skončí pacient na urgente. Tým máme aj preťažené nemocnice. Teraz sa v rámci pripravovaných kategórií nemocnice "degradujú" ako v prípade nemocnice vo Veľkom Krtíši a pacient bude nútení ísť do vzdialenejšej nemocnice napríklad v Lučenci, ktorý to pravdepodobne nebude stíhať" predostrel Lunter akoby to mohlo vyzerať, ak by zdravotnícka reforma bola uskutočnená v navrhovanej podobe.

„Zároveň sa reforma veľmi málo zaoberá všeobecnými lekármi, je treba oceniť, že jen tam vytvorená finančná motivácia pre lekárov aj v okresoch ako je Veľký Krtíš, ale to nestačí, je potrebné aby táto reforma hovorila aj rozšírení kompetencií a pokračovala aj u ostatných kategóriách ambulantných lekárov. V prvom rade musíme vytvoriť opätovne silnú a rozsiahlu sieť týchto lekárov a až potom môžeme hovoriť o kategorizácii či nebodaj rušení nemocníc," dodal podpredseda s tým, že tento postoj bude vedenie župy tlmočiť aj predstaviteľom ministerstva zdravotníctva SR.