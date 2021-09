Analytici avizujú čierny okres, leží v Banskobystrickom kraji

Tretia fáza ohrozenia prináša značné obmedzenia.

11. sep 2021 o 21:41 Marcela Ballová

Počet okresov v oranžovej zóne sa od pondelka 13. septembra značne zvýši. Odborníci z nezávislej občianskej iniciatívy Dáta bez pátosu, združujúcej dátových analytikov, avizujú nástup tmavších farieb na covidautomatovej mape.

O pár dní predpokladajú čierny okres. Leží v Banskobystrickom kraji.

"Krupina vychádza čierna. Horšia farba už nie je. Samozrejme, že v Krupine horšie bude, ale už dnes pri čiernej by ste nemohli ísť do fitka a do wellnessu alebo robiť svadbu a šport už len profesionálne ligy. Deti šport nie, žiaden turnaj, žiadne zápasy a v múzeu len individuálne prehliadky, žiadne ubytko, len karanténa. My hlásime, ako sa na Slovensku okresy farbičkujú. Na pretrase a na stole je spôsob započítavania detí do Incidencie/Výskytu a ak by sa rátali "za menej", tak to určite pomôže,“ informujú analytici prostredníctvom sociálnej siete. Podľa nich Slovensku pomôže jedine riešenie ohnísk, hyperohnísk a okamžite.

„Inak bude Slovensko na prelome septembra a októbra fialovo-čierne s červenou Bratislavou,“ tvrdia.

V prípade okresu v čiernej fáze sú protiepidemické opatrenia najprísnejšie.

Podľa signalizačného systému pre manažment Covid epidémie na Slovensku, zverejneného rezortom zdravotníctva, treba v treťom stupni ohrozenia rátať s obmedzením pohybu s výnimkou od 5.00 hod. o 1.00 hod., tiež zákazom cestovania medzi okresmi, zákazom prevádzkovania ubytovacích zariadení, okrem karanténnych alebo súvisiacich s výkonom povolania (ubytovanie dlhodobého charakteru, či zatvorením fitness centier a wellness zariadení.

Obmedzenia by sa opäť dotkli aj hromadných podujatí, svadieb, karov, bohoslužieb či prevádzok hromadného stravovania.

(zdroj: NCZI, korona.gov.sk, www.databezpatosu.sk, github (IZA))