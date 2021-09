Treťoligisti z nášho regiónu nezaváhali. V domácich zápasoch bodovali naplno

V drese fiľakovského FTC vynikol štvorgólový Lavrík. Kouč Bari však vydvihol tímový výkon celého musžtva. Podľa trénera Csányiho si zas kalinovský tím zaslúži absolutórium.

12. sep 2021 o 22:05 Róbert Rácz

LUČENEC A OKOLIE / REGIÓNY. Vydarený víkend (11.-12.9.) má za sebou trio regionálnych účastníkov TIPOS III. ligy Stred. Skvelý kolektívny výkon Fiľakova sa pretavil do poltucta gólov v sieti Čadci. Vo farbách FTC vynikol najmä štvorgólový Kevin Lavrík, ktorému skvele sekundoval dvoma presnými zásahmi Dominik Iboš.

Lučenec i Kalinovo zabrali naplno až po polčasovej prestávke a oba tímy sa tak naladili na vzájomné predohrávkové derby víťazstvami v 7. kole.

Kolektív je to, čo je vo futbale (okrem futbalového umenia) kľúčové. Svoje o tom vedia hráči poltárskeho Sklotatranu. Štvrtligista zo susedného okresu venoval výhru členovi hráčskeho kádra, ktorý sa duelu so Šalkovou nemohol zúčastniť pre smutnú udalosť v rodine.

Plný bodový zisk má na svojom konte aj Málinec. Hráči Jednoty si poradili s Pliešovcami na ihrisku súpera.

Z piatoligových celkov boli úspešné Radzovce i Tomášovce. K týmto zápasom pripájame aj vyjadrenia aktérov, ktoré si môžete prečítať aj v najnovšom vydaní týždenníka MY Novohradské noviny.

TIPOS III. liga Stred

Lučenec – Lipt. Štiavnica 1:0 (0:0)

Góly: 77. Očenáš

ŽK: 14. Ufrla – 41. Eliaš

DOMÁCI: Drak - Šoltíšik, Fabian, Očenáš, Suja (90. Kamenský), Hulec (61. Ustaník), Ufrla, Srečković (88. Katunarić), Mózer, Kafrík (81. Marunčiak), Oláh (66. Pipíška)

HOSTIA: Mikušiak - Strmenský (63. Sekera), Porubän, Václavik, Baláž, Mihálik, Hrdina (75. Múdry), Maslo, Klačko, Eliaš, Ondrík (56. Varga)

Marcel Turňa (tréner Lučenca): Dnes to bolo trochu vydreté víťazstvo, no dovolím si tvrdiť, že plne zaslúžené. Počas celého zápasu sme boli aktívnejším mužstvom, snažili sme sa o zakončenia, vytvárali sme si dobré strelecké príležitosti. Trochu ma mrzí to nepremieňanie hlavne tých vyložených gólových šancí, pretože konečný výsledok mohol byť aj viacgólový. Súper sa predstavil ako veľmi konsolidované mužstvo, ktoré vychádzalo z pozornej defenzívy. Hostia mali dobrý prechod do útoku cez stredovú fázu, no naša dobre pracujúca obrana im nedovolila vypracovať si vyloženejšiu príležitosť. Ako som spomínal, z našej strany je škoda, že sme v prvom polčase nepremenili z troch stopercentných šancí aspoň jednu, pretože inak mohol byť aj druhý polčas trochu viac kľudný. Za výkon a bojovnosť však musím mojich chlapcov pochváliť. Ukázali odhodlanie bojovať až do konca, z čoho vyplynul aj vytúžený gól, hoci to bolo po štandardnej situácii. Gratulujem môjmu mužstvu k cenným trom bodom a ešte raz ich chválim za výborný bojovný výkon, ktorý bol podložený hráčskou kvalitou na našej strane. Tešíme sa na ďalšie výzvy.

Lipt. Hrádok – R. Sobota 1:0 (1:0)

Góly: 14. Šimonovič

ŽK: 9. Kardoš, 39. Janigloš, 68. Nehila, 74. Ogino – 16. Petrán, 39. Mičuda, 89. Koós

DOMÁCI: Tutura - Britaňák (90. Hanula), Kardoš, Hatala, Daniel Pereira Schneeweiss, Ferenc, Hutník (76. Ilijin), Šimonovič, Nehila (76. Čajnák), Ogino, Janigloš

HOSTIA: Gregor - Langa, Mičuda, Fajčík (68. Zvara), Suja (60. Juhaniak, 76. Koós), Toure, Kalmár (75. Tannhauser), Petrán, Šulek, Muenimanu, Vargic

Miroslav Kéry (tréner R. Soboty): Na tento zápas sme sa pripravovali zodpovedne v rámci celého predchádzajúceho týždňa. Zamerali sme sa na špecifické veci, o ktorých sme vedeli z analýz videí, čo a ako domáci hrajú.