Obce z obidvoch brehov Ipľa sa spojili

Aktuálne je ich 28, začínajú rozbiehať cezhraničné projekty.

13. sep 2021 o 8:59 (rv)

LUČENEC. Súčasným trendom samospráv je spájanie sa do rôznych združení, aby ich hlas bolo viac počuť a hlavne aby dokázali spoločnými silami uspieť s projektmi v rôznych výzvach, ktoré im pomôžu zabezpečiť zlepšenie životných podmienok ich obyvateľov. Jedným z nich a v našom regióne jedinečným je cezhraničný mikroregión, ktorý sa viaže k rieke Ipeľ.

Článok pokračuje pod video reklamou

Maďarský názov združenia obcí je Ipoly – Völgye ETT, do slovenčiny by sme ho preložili ako Európske zoskupenie územnej spolupráce Údolie Ipľa (EZUS). Je v ňom v súčasnosti 28 obcí z Maďarska a Slovenska. Rozdelenie je takmer rovnomerné, maďarských je o jednu viac. Združenie funguje už od roku 2017. Sídlo má v maďarskej obci Ludányhalászi.

„Ide o pomerne veľké územie, ale chceme sa rozširovať, určite by sme privítali medzi nás aj mestá. V súčasnosti máme aj zoznam čakateľov, ktorí majú záujem o členstvo. Naším špecifikom je, že sme zaregistrovaní v Maďarsku na ministerstve zahraničných vecí. Pracujeme aktuálne aj na zmene stanov,“ uviedla projektová manažérka Andrea Papp, ktorá dodala, že činnosť EZUS podporuje spomínané ministerstvo formou projektu, resp. finančnou dotáciou na chod sekretariátu spoločenstva, tzn., že EZUS zamestnáva jedného projektového manažéra a jedného účtovníka.

„Okrem týchto finančných podpôr spoločenstvo stabilizovalo svoju činnosť z členských príspevkov samospráv, resp. z príjmov za odborné prípravy projektov pre členov spoločenstva. Rozšírenie členskej základne EZUS je prioritou spoločenstva.

Projekt poznačila korona

Jedným z prvých väčších projektov, nazvaným Spolupráca v údolí Ipľa, bola príprava podujatia, ktoré by symbolicky spojilo obce združenia.

„Impulz prišiel od samotných starostov, ktorí mali potrebu vytvoriť niečo zaujímavé. Napísali sme projekt, kde sa malo v každom mesiaci konať nejaké podujatie. Prihlásilo sa doň 15 obcí,“ povedala Papp. Medzi záujemcami boli nasledujúce obce: Mikušovce (SK), Varsány (HU), Olováry (SK), Szalmatercs (HU), Bušince (SK), Ludányhalászi (HU), Magyargéc (HU), Hollókő (HU), Kalonda (SK), Trenč (SK), Nógrádszakál (HU), Glabušovce (SK), Szécsényfelfalu (HU), Panické Dravce (SK), Rimóc (HU). Z Fondu malých projektov (FMP) v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko získali na jeho realizáciu 48 292,34 eur.

Žiaľ obdobie pandémie konavírusu poznačilo aj tento projekt, keďže sa stopli všetky verejné podujatia. „Realizácia projektu sa posunula na tento rok a všetko sa napokon muselo stihnúť v priebehu pár mesiacov.

„Bolo to hektické, ale stihli sme to, poslednou obcou, ktorá to stihla tesne pred uzávierkou projektu boli Mikušovce so svojím dňom obce,“ prezradila Papp a dodala, že ako cezhraničné združenie nepotrebovali v rámci programu Interreg druhého partnera:

„Nakoľko EZUS je samotné partnerstvo obcí na dvoch stranách hranice. Prostredníctvom spoločných podujatí sme chceli podporiť členské obce, aby užšie spolupracovali nielen na úrovni samospráv, ale aj na úrovni inštitúcií, takže školy, športové organizácie a ďalšie organizácie pôsobiace v lokalite by mali rozvíjať dlhodobú formu spolupráce, aj s možnosťou vytvorenia tradície.“

Združenie Údolie Ipľa má za sebou taktiež účasť na projekte, ktorý prebehol pod záštitou prezidentov Maďarska a Slovenska. „Išlo o veľké čistenie Ipľa, ktoré má ambície stať sa tradíciou,“ zakončila Papp.