Mená obetí zneli synagógou ako obžaloba straty ľudkosti

Už piaty krát si lučenčania pripomínali obete holokaustu a rasového násilia.

13. sep 2021 o 19:20 (rv)

LUČENEC. Už po piaty krát si v nedeľu 12. septembra lučenčania pripomenuli Deň obetí holokaustu a rasového násilia a zároveň aj Európsky deň židovskej kultúry a dedičstva. V lučeneckej synagóge sa uskutočnil piaty ročník podujatia Cesta neznáma.

Každoročne s podtitulom vraciame číslam mená, menám príbehy pribúdajú v blízkosti synagógy pôvodné schody z nej aby sa na nich objavili mená tých čo sa už nevrátili do svojich domovov. Tentokrát sú na nich priezviská začínajúce na F. Je ich dokopy 72 a zabrali až tri niekdajšie schody po ktorých možno viacerí aj stúpali.

Deň obetí holokaustu a rasového násilia pripadá každoročne na 9. septembra.

„Ten deň nie je vybraný náhodne. Práve 9.septembra 1941 slovenský snem odsúhlasil tzv. Židovsky kódex. 270 paragrafov, ktoré úplne zmenili život našim židovským spoluobčanom. Zakázali im pracovať v určitých povolaniach, zakázali im vyššie vzdelanie ako základné. Obrali ich o majetok, možnosť obživy, dôstojnosť a nakoniec aj o život," uviedla Veronika Homolová Tóthová rodáčka z Lučenca a autorka knihy Mengeleho dievča, ktorá podujatím sprevádzala.

Na začiatok prišlo k odhaleniu spomínaných schodov, adhaľovali ich najmladší potomkovia rodiny Ďuriškovcov, rodiny, ktorá počas vojny zachránila židovskú rodinu.

„Ďuriškovci ukrývali rodinu Židov, a keď prechádzal front, tak ich previezli do Hradišťa. Až po päťdesiatich rokoch sa spomínaná rodina vrátila do Ozdína. Hľadala svojich záchrancov a dala tak impulz, aby Marta a Daniel Ďuriškovci (matka so synom ) získali výnimočný titul Spravodliví medzi národmi," pripomenula Soňa Vargová, učiteľka zo Súkromného gymnázia v Lučenci, ktorá sa podiela na organizovaní tohto spomienkového podujatia.

Následne sa prítomní presunuli do synagógy kde si po klavírnom úvode Tomáša Boroša a Ivan Šillera vypočuli prednášku nazvanú „Od octárne po smaltovňu/továrne a továrnici židovského pôvodu“od riaditeľky Štátneho archívu v Banskej Bystrici, pracovisko archív Lučenec Kristíny Becaniovej.

„Často mi napadne ako by vyzeral Lučenec dnes, keby sa aspoň niektoré z tých fabrík ako rodinné podniky zachovali dodnes. Možno by sme stále chodili k Sternlichtovi po kuchynský riad, k Schlesingerovi na pílu po drevo, či k Lengyelovi na jeho chýrečne likéry," zamyslela sa Homolová Tóthová.

Silným momentom bolo čítanie mien tých čo pribudli na ceste neznámej ich mená sa niesli priestorom synagógy ako obžaloba straty ľudskosti. Je dobré, že sa k tejto tradícii opätovne organizátori vrátili.

Na záver podujatia zaznelo hudobné pásmo v podaní zoskupenia Ensemble Ricercata v zložení: Tomáš Boroš a Ivan Šiller (klavír) a Helga Varga Bach (spev).

Podujatie pripravili Mesto Lučenec, rozpočtová organizácia LUKUS, Štátny archív Banská Bystrica, pracovisko archív Lučenec a Soňa Vargová.