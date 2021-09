Pri zaniknutom kláštore objavili aj nezvyčajný železný predmet

Ide o časť jednej z najstarších písacích potrieb.

14. sep 2021 o 11:22 (rv)

RIMAVSKÁ SOBOTA. V rámci prezentačnej aktivity predmet mesiaca vystavuje Gemersko-malohontské múzeum (GMM) nezvyčajný drobný železný predmet – stilus. Ide o najstaršiu písaciu potrebu. Stilus bol objavený počas archeologického výskumu na zaniknutom kláštore pavlínov pri obci Slavec, v miestnej časti Gombasek. Stilus bude vystavený v priestoroch múzea od 2. do 30. septembra 2021.

„Gemersko-malohontské múzeum v roku 2018 realizovalo v spolupráci s Katedrou archeológie Univerzity Eötvösa Loránda v Budapešti medzinárodný archeologický výskum na zaniknutom kláštore pavlínov pri obci Slavec, v miestnej časti Gombasek. Kláštor bol založený v roku 1371 a zničený bol v roku 1566,“ uviedol archeológ GMM Alexander Botoš. Stilus bol objavený v blízkosti zaniknutého kláštorného kostola.

„Nie je kompletne zachovaný, je zachovaná len jeho hrotitá časť v dĺžke viac ako 14 cm. Jeho rozšírená časť sa nezachovala. Zaraďujeme ho do obdobia neskorého stredoveku až včasného novoveku, do 14. až 16. storočia. Stilusmi sa rylo do tzv. voskových tabuliek, ktoré boli najpoužívanejším záznamovým materiálom v období staroveku a stredoveku,“ dodal archeológ.

Voskové tabuľky sa používali hlavne na záznamy dočasného charakteru, napr. na poznámky, hospodárske záznamy, výpočty alebo pri edukácii ako nácvik znalosti písania.

„Písmo patrí k jedným z najdôležitejších vynálezov ľudskej civilizácie. Počiatky písma vo forme jednoduchých piktogramov sú známe už z obdobia neolitu," pripomenul Botoš a pripomenul, že prvotný rozvoj písma nastal v staroveku – v Mezopotámii a v Egypte, kde sa písmo stalo jedným zo základných atribútov zrodu a rozmachu súdobej civilizácie a starovekých štátov. Stilus (stilum) patrí medzi najstaršie písacie potreby. Najčastejšie bol zhotovený z kovu (železo, bronz, meď) alebo z kosti resp. parožia.

„Stilus predstavuje jednoduchý grafický nástroj, na priereze je najčastejšie tyčinkového tvaru, pričom jeden koniec nástroja je hrotitý a slúžil na písanie. Druhý koniec nástroja mal plochý rozšírený, najčastejšie lichobežníkovitý tvar a slúžil na zahladzovanie (opravu) chýb alebo na zmazávanie nepotrebného textu," zakončil archeológ GMM.