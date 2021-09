Na oslave v Starej Haliči holubice, Podpoľanec i Forgáč

Oslavovalo sa znovuobnovenie erbu obce.

14. sep 2021 o 16:37 (vr)

STARÁ HALIČ. Výročie 15 rokov od znovuobnovenia erbu obce oslávili v Starej

Haliči vo veľkom štýle. V sobotu 11. septembra sa tu odohral volejbalový turnaj, ktorý doplnila penová párty pre deti s westernovou šou. Záver podujatia patril vystúpeniu finalistu súťaže Zem spieva 2020, FS Podpoľanec. Krátko pred tým vzlietli do neba nad obcou desiatky holubíc ako symbolická spomienka na obete atentátov z 11. septembra 2001.

„Chceli sme si pripomenúť pamiatku obyčajných ľudí, ktorých nevinne zahynuli pri útokoch pred 20-timi rokmi a v následných vojnách. Rozhodne nepodporujeme politiku žiadneho štátu,“ vysvetlil toto gesto Radovan Kondrlík, predseda občianskeho združenia STARÁ HALIČ VPRED, ako organizátor podujatia.

Podujatím sprevádzala Lucia Hurajová, herečka a vnučka známeho starohaličského rodáka Emila Huraja, ktorá vyslovila pre Starú Halič toto prianie:

„Želám si, aby Stará Halič čerpala z toho, čo bolo a prenášala to do budúcnosti s takou vervou, chuťou stále niečo organizovať, tvoriť a cítiť to povedomie.“

Organizátori si spolu s niekoľkými starostami a poslancami BBSK, ktoré akciu finančne podporilo na záver pripili na úspech všetkých pivom Forgáč, ktoré je unikátnym produktom mikroregiónu Novohradské podzámčie.