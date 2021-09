Ožratý vodič mal vraziť do oprotiidúceho auta. Nezastal

Mladík sa vyznamenal poriadnou nezodpovednosťou.

17. sep 2021 o 17:19 (mb)

HAJNÁČKA. Ani zrážka s oprotiidúcim autom ho nestopla. Zastavil ho až svah. Policajtov čakalo nepríjemné zistenie v podobe čísla, ktoré ukázal prístroj na meranie alkoholu v dychu.

"Dvadsaťštyriročný vodič, jazdiaci v smere od Gemerského Jablonca na obec Hajnáčka, mal na suchej, zjazdnej ceste naraziť do oproti idúceho auta. Po kolízii však nezastal, ale pokračoval v jazde ďalej," informujú policajti na sociálnej sieti s tým, že v Hajnáčke mal prejsť do protismeru a naraziť do svahu, odkiaľ auto odhodilo naspäť na cestu, kde zostal stáť.

"Pri dychovej skúške nafúkal až 2,75 promile," zdôrazňujú ochrancovia zákona a pripomínajú "od rána sme vodičov upozorňovali na bezpečnosť jazdy na mokrej ceste, ale vrchol nezodpovednosti predviedol vodič, ktorý havaroval aj za normálneho počasia."