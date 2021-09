FOTO: Timrava sa vrátila aspoň na chvíľu do rodnej krajiny na dlani

Zatiaľ vďaka jedinečnému predstaveniu, o rok snáď aj plnohodnotnejše.

17. sep 2021 o 23:46 Radovan Vojenčák

ÁBELOVÁ/POLICHNO. Koncom aktuálneho pracovného týždňa mal vrcholiť prvý ročník festivalu nazvaného Týždeň s Timravou, ktorý mal pripomenúť našu najvýznamnejšiu spisovateľku Boženu Slančíkovú Timravu pri príležitosti 70 výročia jej úmrtia. Žiaľ, opätovne sa zhoršujúca sa pandemická situácia priniesla opätovný nástup prísnejších hygienických pravidiel. Ich obeťou sa stal aj tento festival. Niekoľko mesačné prípravy veľkolepej akcie s pestrým programom vyšli navnivoč. Až na jednu výnimku.

Originálne divadelné predstavenie nazvané Krajina ako na dlani sa totiž skúšalo a dotváralo niekoľko týždňov priamo na mieste konania. Po jeho zhliadnutí môžeme povedať našťastie. Bol to výnimočný kultúrny zážitok určite pre všetkých čo sa naň vybrali. Zároveň ukázal, že myšlienka usporiadania akcie, ktorá nie je tradičná z hľadiska vidieckych podujatí má šancu naozaj oživiť "krajinu na dlani", kde trávila literátka väčšiu časť svojho života a pritiahnuť sem ľudí z blízka, ale aj zo vzdialenejších kútov Slovenska. Svedčili o tom poznávacie značky aút zvedavých divákov, ktorými do Ábelovej prišli.

Organizátori plánovaný festival odsunuli predbežne na leto 2021. Ak sa vtedy uskutoční, získa s najväčšou pravdepodobnosťou punc výnimočnej kultúrnej udalosti akých máme v našom regióne poskromne.

Zásah vyššej moci

Diváci sa zišli pred obecným úradom v Ábelovej. Tam ich privítal starosta Jaroslav Maslen spolu s režisérkou predstavenia Vierou Dubačovou.

„Toto predstavenie malo byť vyvrcholením festivalu, ktorý sme pripravovali, žiaľ kvôli zásahu "vyššej moci" sme ho museli zrušiť. Dúfam, že to aspoň trochu vynahradí jeho stratu," uviedol starosta. Ten sa vyjadril už vopred aj k zrušeniu festivalov a čo viedlo k rozhodnutiu organizátorov ho nakoniec neusporiadať.

„Chcel som tento festival zorganizovať tak, aby som využil toto významné výročie na uctenie si pamiatky našej Timravy a zároveň aby sme založili tradíciu významnej akcie, ktorou by sme spropagovali náš kraj, aby sa mohli stretnúť občania, aby mohli prísť naši rodáci, aby sme proste urobili dobrú akciu, ktorou by sme vracali život do našej obce. Bohužiaľ, veci sa vyvinuli tak, že sme sa celý tím organizátorov festivalu jednoznačne rozhodli, že radšej akciu preložiť ako urobiť nepodarenú vec , ktorou by sme tradíciu pravidelných stretnutí skôr ukončili ako začali," predpokladal asi správne starosta. Na festivale by sa vďaka platným pravidlám nemohlo podávať jedlo ani čapovať nápoje.

„Museli by sme zabezpečiť, aby sa do priestorov festivalu nedostal neregistrovaný návštevník, aby každý mal na tvári po celý čas rúško. A to pod hrozbou 15-tisíc eurovej pokuty pre organizátora a tým je obec," pokračoval Maslen. A dodal, že sa tak rozhodli aj kvôli sponzorom ktorí nám pomohli zabezpečiť finančne festival, ktorý svojím rozsahom vysoko prevyšoval možnosti obce.

„Ak by sme však urobili nepodarenú akciu, pochybujem, že by nám v budúcnosti pomohli. Preto je najlepšie festival preložiť na čas taký, kedy to spravíme poriadne. Týmto chcem poďakovať všetkým organizátorom festivalu, ktorí venovali množstvo času a úsilia príprave tejto akcie a taktiež mojim kolegom starostom z nášho združenia Novohradské podzámčie, s ktorými sme sa pravidelne stretávali niekoľko týždňov pri príprave."

Jedinečné prepojenie

Režisérka neskrývala trému pred premiérou, ale nakoniec prezradila okolnosti vzniku tejto netradičnej divadelnej hry.

„Toto predstavenie je iné aké robíme v divadlách či na iných miestach. Ale keď som bola oslovená na spoluprácu začala som sem cestovať a z tohto kraja som dostála silné pocity a zážitky a zaľúbila som sa do okolitých lúk. Prechádzala som miestami kde žila Timrava a získavala som jasnú predstavu o budúcich divadelných obrazoch a cítila som ju tam." Vyznala sa režisérka k citu, ktorý získala k tomuto rázovitému kraju. Spolu so scénaristkou a dramaturgičku Viki Janouškovou začali spracovávať tému. Doslova v šibeničnom termíne troch mesiacov pripravili scénar.

„So skupinou šikovných ľudí sme začali pripravovať predstavenie i samotný festival.Asi najviac ma dojalo, že spoluorganizátormi bolo združenie obcí Novohradské podzámčie a štrnásti starostovia sa stali jedinečným festivalovým tímom a spájala nás Timrava. V čase pandémie keď sa kultúra dostala do ústrania to bol v podstate zázrak."

Pod výslednú podobu inscenácie sa podľa režisérky podpísali ešte Ivan Siláči, Denisa Mrvová. hudobníčka a zároveň aj účinkujúca Marcela Cmorejová. V úlohe mladšej Timravy sa predstavila Marta Maťová a v úlohe staršej Judit Hansman. Mima Ryšavá hrala ženu so súčasnosti. A mužský element zastupoval choreograf a tanečník Ladislav Cmorej. Postavu osudovej ženy stvárnila Kristína Chmelíková.

„Stála pri mne po celý čas a bola akýmsi vnútorným motorom celej inscenácie. Spolupracovali sme spolu už v minulosti a má výrazný podiel na výslednej podobe. Veľká vďaka patrí aj Fondu na podporu umenia a vedeniu Banskobystrického samosprávneho kraja, bez ich podpory sa predstavenie nedalo uskutočniť," pripomenula Dubačová.

Putovanie za Timravou

Po úvodnej reči sa diváci odobrali do autobusu, ktorým sa prepravili k Timravinej studničke pri Polichne. Tam sa odohral prvý obraz inscenácie, počas ktorého spoznali Timravine túžby aj prečo si dala prívlastok podľa tohto životodarného prameňa.

Druhou zastávkou bolo okolie rodného domu Boženy Slančíkovej Timravy. Tu sa diváci osadili v okolí vŕby a sledovali prvé pochybnosti spisovateľky o svojej tvorbe, ale aj lásku k miestnemu učiteľovi a symbolické pripútanie sa k tomuto kraju. Po smrti jej otca spolu sňou odchádzali diváci do Ábelovej k jej bratovi.

Tam sa odohralo aj dramatické vyvrcholenie divadelnej hry a samotného Timravinho života. Miesto kde strávila podstatnú časť života vytvorilo dokonalú živú kulisu. Veď možno práve tam na priedomí spisovateľka sedávala a rozmýšľala o svojom živote.

Dlho trvajúci potlesk spokojného publika po skončení predstavenia dával tušiť, že snaha o vytvorenie niečoho unikátneho bola úspešná. A toto podujatie mohlo aj usporiadateľov presvedčiť o správnosti ich rozhodnutia priniesť aj do "sveta vo svete stratenom" tak ako ho nazvala samotná Timrava kultúru a hlavne oživenie sveta našej významnej rodáčky. Zostáva len veriť, že sa v budúcom roku dočkáme plánovaného festivalu a možno aj zopakovania tohto ojedinelého divadelného predstavenia.