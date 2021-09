FOTO: Jarmok priniesol okrem priateľskej atmosféry aj folklórne parádnice, či prehliadku smaltovne

Nemuselo by sa jednať o ojedinelú akciu v tomto priestore.

19. sep 2021 o 18:34 (rv)

LUČENEC. V sobotu (18.9.) sa v priestore pri Smaltovni v Lučenci (v susedstve pivovaru Franz) konal jarmok regionálnych výrobcov. Pripravili ho členovia občianskeho združenia Podnikavci Novohradu v spolupráci s mladými ľuďmi z projektu Nový vietor v regióne.

"Tento projekt vznikol vďaka nadácii Pontis a porgramu Živá komunita s Opáviou, ktoré podporili prepájanie komunít. My sme vzdelávacia organizácia, ktorá sa chce orientovať hlavne na mladých a vymysleli sme tento projekt ich vzdelávania prepojiť to s pomocou pre regionálnych predajcou," uviedla Janette Horstmann s OZ Podnikavci Novohradu. Výsledkom tejto snahy bolo podujatie, ktoré malo pomôcť regionálnym výrobcom vytvoriť možnosť predstaviť sa so svojimi výrobkami a aj z nich niečo predať, keďže vďaka aktuálnej pandemickej situácii prišli, z dôvodu zrušenia viacerých tradičných podujatí, o túto možnosť.

Ľudí sa počas dňa na tomto mieste prestriedalo pomerne dosť. Určite ocenili, že tu panovala príjemná, takmer rodinná atmosféra. V rámci sprievodnáho programu sa tu predstavili aj Folklórne parádnice. Ide o zoskupenie žien, ktoré tvoria módu s prvkami z tradičných odevov. Módna prehliadka taktiež prispela k uvoľnenej atmosfére. Pomerne dosť záujemcov využilo možnosť ísť sa pozrieť do priestorov niekdajšej Smaltovne, kde v súčasnosti sídli firma Mobilonline. Ich sídlo získalo aj prestížny titul Office roka.

„Majiteľ týchto priestorov, Milan Kovalančík sa vyjadril, že by toto podujatie nemuselo zostať ojedinelé a mohlo by ožívať aj častejšie. Ak to pandemická situácia dovolí, chceli by sme tu usporiadať pred Vianocami nejaké charitatívnu akciu," prezradila Horstmann.