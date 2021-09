Dvadsať hasičov bojuje s plameňmi v Starni

Jaromír Dragan: „Základným predpokladom úspechu každého jednotlivca je to, aby ho šport bavil. Je veľmi dôležité komplexne rozvíjať hokejové majstrovstvo detí, no je potrebné naučiť ich nielen vyhrávať, ale tiež zvládnuť prehry. Už od malička musíme do detí vštepiť aj to, ako prehrať so cťou, a že je potrebné vážiť si kvality súpera.“

10 h