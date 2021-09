Pat v gemersko-novohradskom derby, Buzitka s druhou výhrou v rade

Sklotatran nezavŕšil víkendové oslavy storočnice futbalu v meste výhrou nad Slovenskými Ďarmotami. Nahustený program Málinca sa podpísal pod stratu bodov Jednoty v domácom prostredí.

20. sep 2021 o 5:26 Róbert Rácz

LUČENEC A OKOLIE / REGIÓNY. Uplynulý víkend (18.-19.9.) priniesol ďalšiu várku futbalových zápasov. Viaceré z nich by sme mohli označiť prívlastkom derby.

Po stredajšom zaváhaní s Kalinovom si chceli hráči lučeneckého MŠK Novohrad napraviť chuť ziskom bodov na Gemeri. Tabuľkové postavenie mužstiev sa však do zápasu nepretavilo. Kéryho družina už-už siahala na plný bodový zisk. O výhru však rimavskosobotský MŠK obral dvojgólový ostrostrelec Mózer.

Nedarilo sa ani Fiľakovu a Kalinovu. Obaja účastníci TIPOS III. ligy Stred prišli domov z ihrísk súperov naprázdno.

Nie príliš vydarené zavŕšenie storočnice futbalu v meste majú za sebou hráči poltárskeho Sklotatranu. Tí nestačili na súpera zo Slovenských Ďarmot, ktorý potrestal každé ich zaváhanie v defenzíve. Stratu bodov na vlastnom trávniku zaznamenali aj futbalisti Málinca. Náročný program uplynulého týždňa sa pretavil do prehry s Badínom.

Dlhoočakávané derby piatej ligy sa konalo v nedeľu 19. septembra. Hráči Buzitky a Tomášoviec sa navzájom dobre poznajú, miernym favoritom pred duelom bol nováčik v súťaži. Ten však nepredviedol najlepší výkon a bojovnejší domáci sa tak tešili z druhej výhry v priebehu štyroch dní, keď v stredajšej dohrávke zdolali Jesenské 2:1.

V nasledujúcich riadkoch vám prinášame kompletné výsledky, zápasové štatistiky a vybrané pozápasové komentáre z duelov TIPOS III. ligy Stred, IV. ligy skupiny JUH a V. ligy skupiny D.

Zo stredajšieh derby zápasu medzi Lučencom a Kalinovom (zdroj: Róbert Rácz)

TIPOS III. liga Stred

Rimavská Sobota - Lučenec 2:2 (0:1)

Góly: 50. Vargic, 73. Tannhauser - 33. a 88. Mózer (1 z 11m)

ŽK: 30. Tannhauser, 58. Petrán, 72. Vargic – 70. Šoltíšik

DOMÁCI: Slaniniak - Langa, Mičuda, Fajčík, Suja, Tannhauser, Toure, Kalmár, Petrán, Šulek (75. Muenimanu), Vargic

HOSTIA: Jenčo - Ustaník, Fabian, Očenáš, Suja, Hulec, Ufrla, Srečković (59. Šoltíšik), Mózer, Kafrík (66. Pipíška), Oláh (78. Katunarić)

Miroslav Kéry (tréner R. Soboty): Dnes sme podali najlepší výkon v sezóne. Počas celého zápasu sme boli jednoznačne lepším mužstvom ako Lučenec. Prvý gól sme dostali zo spornej jedenástky, keď dvaja hráči bežali vedľa seba a hráč Lučenca spadol v našom pokutovom území, čo rozhodca odpískal a nariadil penaltu. Súper síce išiel do vedenia, no herne nebol lepším mužstvom. Do druhého polčasu sme išli vyburcovaní s tým, že tam bola z našej strany nespravodlivosť. Po zmene strán sme hrali výborne, po rohu vyrovnal hlavičkou Vargic na 1:1 a o ďalších 15 minút sme otočili stav na 2:1 v náš prospech. Nešťastný a sporný moment pre nás prišiel pár minút pred koncom. Mali sme vhadzovať aut, čo signalizoval hlavnému arbitrovi aj postranný rozhodca. Hlavný na to však nereagoval, aut zahrávali hostia a z tohto protiútoku sme dostali gól na 2:2.

Skutočne neviem, čo na to celé povedať. Rozhodca nás vyslovene poškodil. Hlavný nereagoval na pokyn postranného, ktorý však mal držať zástavku ukazujúc aut pre nás dlhšie zdvihnutú. Po zápase to potvrdil aj delegát. Je to veľká smola, pretože moji zverenci hrali výborný futbal, čo potvrdili aj diváci, ktorí boli na tribúnach. Určite si nezaslúžime, aby sme body strácali takýmto spôsobom – „vďaka“ rozhodcovi.

Marcel Turňa (tréner Lučenca): Bol to derby zápas ako má byť. Nechýbali góly, emócie a žlté karty. Konečný výsledok napokon priniesol remízu, aj keď musím športovo uznať, že z našej strany bola nezaslúžená, pretože sme nepredviedli výkon, aký som od hráčov očakával. Od začiatku zápasu sme hrali ustráchane a vo veľkom kŕči. V podstate sme v prvom polčase bránu súpera ani raz neohrozili a gól sme strelili z penalty. Obrana domácich urobila vo vlastnej šestnástke chybu, čo využil Oláh a vypýtal si faul. Mózer penaltu premenil a išli sme do vedenia. V druhom polčase sme chceli loptu viac podržať na svojich kopačkách a utlmiť nápor domácich. No bohužiaľ, stal sa pravý opak.