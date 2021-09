V piatok v knižniciach až do noci pestrý program pre všetkých, od hrôzostrašných rozprávok až po pozorovanie hviezd

Až tri knižnice z nášho regiónu sa zapoja do pilotného projektu, ktorý pripravil ich zriaďovateľ.

21. sep 2021 o 11:42 (vr)

LUČENEC/RIMAVSKÁ SOBOTA/VEĽKÝ KRTÍŠ. Šesť regionálnych knižníc, ktorých zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj, pripravilo na piatok 24. septembra pilotné podujatie pre širokú verejnosť pod názvom Noc v knižnici. Z bohatého programu si vyberú deti i dospelí. Sú medzi nimi aj knižnice v Lučenci, Rimavskej Sobote a vo Veľkom Krtíši. Knižnice chcú prezentovať ako moderné miesto stretávania sa, kde si na svoje prídu nielen fanúšikovia tradičných, ale aj moderných knižničných služieb.

„Veríme, že Noc v knižnici bude projektom, ktorý naštartuje sériu každoročných, pravidelne sa opakujúcich akcií, na ktoré sa budú čitatelia tešiť, čím sa naplní vízia knižnice ako otvoreného komunitného priestoru na zdieľanie zážitkov, čítania, umenia a stretávania sa s ľuďmi,“ povedal k tomuto projektu vedúci oddelenia kultúry Úradu BBSK Peter Černek.

Otvorené až do desiatej večer

Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši bude mať program od 15:00 do 22:00, počas ktorého knihovníci hravou formou predvedú deťom „Keď to knihu bolí“, ako sa má a nemá zaobchádzať s knihou, zažijú „Magické okamihy“ s kúzelníkom, prihovorí sa im aj „Pipi dlhá pančucha“ a pre tých, čo sa neboja, sú pripravené hrôzostrašné rozprávky.

Dospelí sa môžu porozprávať s regionálnou spisovateľkou Veronikou Vayajovou - „Nič nás nerozdelí“ a „Pod lampou“ si môžete vypočuť príbehy zo života v stredoveku na hrade Modrý Kameň s Jaroslavom Hankom. Pripravené budú aj ukážky 3D tlače.

V Novohradskej knižnici v Lučenci v čase od 17:30 do 22:00 pripravili zaujímavé spektrum programov pre malých aj veľkých návštevníkov. Ako sa správať v lese pri stretnutí s medveďom aj o jeho živote v prírode príde povedať šéf zásahového tímu medveďa hnedého Jaroslav Slašťan.

O starých knihách a o ich tlačení oboznámi Katarína Sojková, členka historickej skupiny Defensores, pripravená je aj prednáška riaditeľa Krajskej hvezdárne a planetária v Žiari nad Hronom Tomáša Dobrovodského o hviezdach.

Program Noci v Knižnici v Lučenci (zdroj: Novohradská knižnica )

V rámci podujatia si budú môcť záujemcovia pozrieť aj grafiky maliara Júliusa Szabóa na oddelení náučnej literatúry. Inak sú prístupné až do 31. októbra Tie sú prístupné na galérii oddelenia aj v prevádzkových hodinách knižnice to v nasledujúcich dňoch a hodinách. Pondelky, stredy a štvrtky od 08.00 do 17.00 h., utorky od 08.00 do 18.00 h., Piatky od 12.00 do 17.00 h. a soboty od 08.00 – 12.00 h.

Besedy i tvorivé dielne

Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote v tento deň od 8:30 venuje predpoludnie deťom. Vo vynovených priestoroch oddelenia beletrie, na ktoré prispel aj zriaďovateľ Banskobystrický samosprávny kraj, môžu návštevníci diskutovať so spisovateľmi Jánom Babaríkom a Ádamom Badinom.

Podvečer ožijú dejiny rekonštrukciou vojenského života. Sprievodným programom pre návštevníkov počas celého dňa budú tvorivé dielne. Podujatie je plánované do 20.00 h.