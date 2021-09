SLOVNAFT CUP: Gólové hody po zmene strán

22. sep 2021 o 20:57 Róbert Rácz

LUČENEC. Posledný z regionálnych účastníkov TIPOS III. ligy Stred sa predstavil v stredu 22. septembra v pohárovej súťaži. V rámci 3. kola futbalového Slovnaft Cupu privítali zverenci trénera Marcela Turňu na svojej pôde súpera z východného Slovenska.

Hoci Košiciam vstup do nového ročníka druhej najvyššej futbalovej súťaže nevyšiel podľa predstáv a aktuálne sa nachádzajú v strede druholigovej tabuľky, v Lučenci napokon potvrdili rolu favorita a vybojovali si postup do ďalšieho kola slovenského pohára.

Lučenčania sa druholigistom snažili držať krok a tempo, od rýchlo inkasovaného gólu ich zachránil fantastickým zákrokom v 5. minúte kapitán Jenčo. S pribúdajúci časom rástla prevaha druholigistu z východu. Tá vyvrcholila po peknej štandardke Košíc, keď sa po rohu presadil Gonzalez Mosquera.

Po zmene strán zvýšil na rozdiel dvoch gólov Gladiš, o štvrťhodinu neskôr zvyšoval na 0:3 pre hostí Gáll. Zaujímavá situácia nastala v 75. minúte, kedy Gladiš druhým gólom v zápase navýšil skóre Kosíc na 0:4, aby v tej istej minúte skorigoval domáci ostrostrelec Mózer. Bodkou, resp. bodkami pohárovej konfrontácie 3. kola Slovnaft Cupu boli dve penalty.

Prvý jedenástkový verdikt v neprospech domácich vyvolal značnú polemiku, keď zo zeme sa dvíhajúci Ustaník rukou zmaril strelecký pokus Košíc, za čo videl rovno červenú kartu. Na opačne strane sa zo značky bieleho bodu nemýlil Pipíška, ktorý v záverečnej minúte duelu skorigoval na končených 2:5.

Lučenec - Košice 2:5 (0:1)

Góly: 75. Mózer, 90. Pipíška (z 11m) - 26. Gonzalez Mosquera, 50. a 75. Gladiš, 65. Gáll, 79. Pavúk (z 11m)

ŽK: 44. Kafrík, 62. Očenáš – 62. Liener, 89. Pavúk

ČK: 78. Ustaník

DOMÁCI: Jenčo - Ustaník, Fabian, Očenáš, Suja, Hulec (86. Marunčiak), Ufrla, Srečković (63. Pipíška), Mózer (86. Imre), Kafrík (69. Katunarić), Oláh (63. Šoltíšik)

HOSTIA: Valach - Kis, Novák (69. Magda), Gáll (65. Ricardo Cortes), Ntuli (65. Jakúbek), Borok (46. Václav), Sovič (46. Jung), Gonzalez Mosquera, Liener, Gladiš, Pavúk

Marcel Turňa (tréner Lučenca): V prvom rade by som chcel zagratulovať súperovi k postupu do ďalšieho kola v slovenskom pohári. Myslím si, že dnes sa prejavila futbalová kvalita súpera a rozdiel jednej ligy, no určite nemôžem mojim hráčom nič vyčítať okrem tých chýb, po ktorých sme inkasovali góly. Naša taktika bola založená na tom, že sme chceli súpera nechať hrať a vyrážať do rýchlych brejkov. To sa nám až do úvodného gólu darilo a súper si nevypracoval žiadnu vyloženú šancu. Škoda benevolentnosti pri našom bránení štandardnej situácie, pretože inkasovaný gól nás trochu zrazil na kolená. Cez polčas som sa snažil chlapcov trochu povzbudiť a chceli sme v druhom polčase streliť vyrovnávajúci gól. Bohužiaľ, prišla ďalšia naša hrubá chyba, ktorá viac-menej rozhodla o osude zápasu. Stretnutie sa potom už len dohrávalo. Ku cti mojim zverencom slúži, že hrali naplno až do konca a podarilo sa nám streliť Košiciam dva góly. Výsledok je síce pre nás krutý, no dnes rozhodla futbalová kvalita. A tá bola na strane súpera.

Jozef Vukušič (tréner Košíc): Myslím si, že dnes to bol pre nás dobrý zápas. Dôležité bolo, že nikto sa nezranil a strelili sme dosť gólov. Škoda však tých inkasovaných. Domáci sa snažili, hrali dobre. Som rád, že ľudia videli dobrý zápas s veľa gólmi. Som spokojný.

Andrej Pipíška (hráč Lučenca): Odohrali sme diametrálne odlišný zápas v porovnaní s poslednými dvoma ligovými duelmi. Myslím si, že sa nemáme za čo hanbiť. Ten, kto dnes bol na zápase a rozumie sa futbalu, videl, že kvalita bola jasne na strane Košíc. Napriek tomu sme súperovi dokázali streliť dva góly a vypracovať si ešte ďalšie dve sľubné šance na skórovanie. Gratulujem Košiciam k postupu do ďalšieho kola Slovnaft Cupu. My sa teraz musíme sústrediť na ďalší ligový zápas proti Čadci.

Tomáš Jenčo (kapitán Lučenca): Je to pre nás tak trochu smolný zápas, pretože Košice tak ľahko ako u nás ešte asi nikde nevyhrali. V úvode zápasu sme sa celkom držali, mali sme jednu-dve šance, no potom nás položila štandardka súpera, čo je naša Achylova päta, pretože v poslednom čase dostávame góly práve po štandardných situáciách. To musíme jednoznačne zlepšiť. Druhý gól po zmene strán beriem na seba, bohužiaľ, aj to sa stáva, mrzí ma to. Aj po tom sme sa však so súperom snažili hrať a streliť nejaký gól, čo sa aj podarilo, hoci na úkor toho, že sme sa museli viac otvoriť v zadných radoch, čo Košičania využili. Asi nám dochádzali aj sily, keďže v posledných dvoch týždňoch sme hrali cez víkendy i stredy. Som však rád, že niektorí chalani si zažili, čo to je druhá liga a aké je druholigové tempo. Ideme ďalej, sústredíme sa na ligu.