V spore kraja s autobusovým dopravcom nastal obrat

Kraj sa chce s firmou SAD dohovoriť mimosúdnou cestou.

23. sep 2021 o 12:43 (vr)

Článok pokračuje pod video reklamou

BANSKÁ BYSTRICA. Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) už nevidí zmysel v pokračovaní sporu so Slovenskou autobusovou dopravou Zvolen o platnosť dodatku k zmluve o verejnej doprave, ktorý uzavrelo ešte bývalé vedenie župy. Oznámil to na dnešnej (23. septembra) tlačovej konferencii predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter po tom, ako Krajský súd v Banskej Bystrici vrátil rozhodnutie o platnosti či neplatnosti dodatku s SAD Zvolen prvostupňovému súdu s odôvodnením, že najprv je potrebné vyčísliť vzniknutú ujmu a až následne môže súd rozhodovať o samotnom dodatku.

Rozhodnutie krajského súdu núti podľa hovorkyne Lenky Štepánekovej, vedúcej oddelenia komunikácie BBSK najprv stanoviť ujmu, ktorú kraju dopravca spôsobil, a až potom by súd mohol rozhodnúť o platnosti dodatku. Takto kraj postupovať nechce, navyše, v dôsledku rozhodnutia súdu mu už miliónové pokuty od ÚVO nehrozia.

„V tomto spore nikdy nešlo o peniaze, ani sme nikdy nespochybnili oprávnené nároky dopravcov na úhrady za služby vo verejnom záujme. Celý spor mal pre nás dva rozmery – sľúbili sme transparentnosť a zákonnosť, preto sme nemohli prehliadať silné podozrenie, že dodatky, ktoré podpísal Marián Kotleba na päť rokov, sú v rozpore s európskou legislatívou o verejnom obstarávaní. Po druhé, keby sme túto situáciu neriešili a dodatkami by sa začal zaoberať Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), ako tomu je dnes v niektorých iných župách, nášmu kraju by mohli hroziť pokuty až do výšky 7,5 milióna eur,“ povedal Ján Lunter.

Na základe rozhodnutie krajského súdu sa má okresný súd najprv zaoberať peňažnými nárokmi strán a platnosť dodatku skúmal až následne.

„Právny názor krajského súdu nám fakticky neumožňuje v spore ďalej pokračovať. Našim cieľom nie je a nikdy nebolo získanie peňažného plnenia od dopravcu za služby, ktoré tento odjazdil a preto v pokračovaní sporu už nevidíme zmysel. Toto naše rozhodnutie sme oznámili aj predsedovi predstavenstva SAD Zvolen, zároveň sme sa dohodli, že všetky súdne spory, ktoré spolu v tejto chvíli vedieme, sa pokúsime uzavrieť mimosúdnou cestou. Dohodli sme si aj nejaké časové rámce,“ prezradil predseda BBSK.

Miliónové pokuty už nehrozia

Pre protichodné rozhodnutia okresného a krajského súdu sa nepodarilo zistiť či bol pri uzatváraní dodatkov porušený zákon ale miliónové pokuty od ÚVO už by župe hroziť nemali.

„Dnes konštatujeme, že hoci máme iba čiastočné odpovede, sú dostatočné na to, aby sme v súdnom spore ďalej nepokračovali. Máme rozhodnutia okresných súdov, ktoré potvrdzujú naše predpoklady, že dodatky boli uzavreté nezákonne, a tým aj odôvodnenosť našich obáv a správnosť rozhodnutia dať vec posúdiť súdu. Zároveň máme rozhodnutie krajského súdu v spore s SAD Zvolen, ktoré hovorí o tom, že dodatok nemôže súd v tejto chvíli posúdiť ako nezákonný. Je teda logické, že nám žiadny štátny orgán už nemôže dať pokutu za jeho nezákonnosť,“ doplnil podpredseda BBSK Ondrej Lunter s tým, že kraj predpokladá totožný rozsudok aj v prípade sporu s SAD Lučenec.

„Berieme na vedomie, že pre slovenské súdnictvo sa javí ako príliš komplikované jednoznačne a rýchlo posúdiť zákonnosť dodatkov. Ale keďže usudzujeme, že kraju už fakticky nemôže vzniknúť škoda na pokutách, tak nemá zmysel ďalej zaťažovať ani súdy, ani nás, ani dopravcov a ani verejnosť,“ zakončil podpredseda.

Dopravu budú môcť zabezpečiť aj viacerí dopravcovia

Vedenie kraja sa začína sústrediť aj na verejné obstarávanie na dopravcov, s ktorými plánuje najneskôr v priebehu budúceho roka uzavrieť novú zmluvu na obdobie desiatich rokov. Tá by mala začať platiť od 1. januára 2024.

„Nová zmluva je postavená tak, že víťazní dopravcovia budú povinní akceptovať prechod do integrovaného dopravného systému v tarifnej, prepravnej i technologickej oblasti, budú povinní poskytovať kraju presné a overiteľné údaje o počte prepravených cestujúcich i najazdených kilometrov a za neplnenie zmluvných podmienok v nej budú stanovené sankcie,“ povedal riaditeľ Úradu BBSK Matúš Hollý.

Predpokladaná hodnota zákazky na dopravcu presahuje 420 miliónov eur bez DPH. Župa ju rozdelila na desať častí, aby sa mohli zapojiť aj menší dopravcovia, ktorí nemajú dostatočné kapacity na obslúženie celého územia kraja.

„Vytvorili sme podmienky transparentnej a širokej verejnej súťaže, ktorá nediskriminuje ani malých podnikateľov. Na trhové konzultácie i prihlasovanie sme vyhradili dostatočný čas a veríme, že po úspešnom podpise zmluvy alebo zmlúv bude naša spoločná cesta ku kvalitnej a integrovanej verejnej doprave rýchla, bezproblémová a v prospech cestujúcej verejnosti,“ uzavrel predseda BBSK.