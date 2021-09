Obec Ľuboreč chce rozvíjať turizmus pri vodnej nádrži, prenajala aj svoj pozemok

V budúcnosti by chceli naopak dostať do majetku obce prístupovú cestu k vodnej nádrži.

24. sep 2021 o 15:15 TASR

ĽUBOREČ. Obec Ľuboreč v Lučeneckom okrese chce pomôcť rozvoju cestovného ruchu pri rovnomennej vodnej nádrži. Na tento účel prenajala aj obecný pozemok pri vodnej ploche, vznikne na ňom nové ubytovanie a požičovňa športových potrieb. Pre TASR to uviedol starosta obce Marcel Šupica.

Podľa slov starostu záujemcovia o vybudovanie nových ubytovacích možností pri vodnej nádrži najskôr oslovili súkromných majiteľov pozemkov, no neboli úspešní. „Nakoniec oslovili obec s ponukou vybudovať mobilné ubytovanie kontajnerového typu, kde by časť parcely slúžila na celoročné ubytovanie a časť na prenájom športového náradia,“ dodal Šupica s tým, že takúto iniciatívu víta.

Záujem o rozvoj turizmu samospráva potvrdila aj v novom územnom pláne, ktorý pripravovali štyri roky a rieši aj plochu okolo vodnej nádrže. Tú rozdelili do niekoľkých častí, z ktorých jedna ostáva bezzásahová. „Zvyšok sme rozdelili na štyri časti, kde časť je venovaná len rybárom a potom časť rozdelená na výstavbu, pohybovú a pobytovú,“ doplnil starosta.

Zámerom obce je podľa Šupicu začať plochu pri vodnej nádrži rozumne a konštruktívne využívať aj v oblasti cestovného ruchu. „Je tam mnoho objektov okolo celej vodnej nádrže, ale sú to všetko objekty, ktoré sú buď čiernymi stavbami, alebo nemajú povolenie. Územný plán mal tomu dať nejaký systém, kde budú môcť byť stavby legálne postavené a ktoré budú musieť byť odstránené,“ vysvetlil starosta.

V súčasnosti sa pri vodnej nádrži Ľuboreč nachádza jeden sezónny bufet a dva apartmány, kde sa môžu návštevníci ubytovať. Podľa starostu má však lokalita stabilnú a pomerne širokú klientelu z rôznych okresov Slovenska.

„Naša vodná nádrž je blízko pri hlavnej ceste, no pritom ju hlavná cesta neobmedzuje. Stavať by sme chceli na kempingu,“ povedal Šupica. Ako dodal, v budúcnosti by chceli dostať do majetku obce i prístupovú cestu k vodnej nádrži, ktorá je aktuálne v nevyhovujúcom stave a potrebovala by rekonštrukciu.