Bitka na niekdajšej radnici bude už čoskoro

1451-2021 NESKORÉ LETO ROKU 1451[br][/br]570.výročie Bitky pri Lučenci

Pútavým spôsobom približujeme historické reálie neskorého leta roku 1451 odohrávajúce sa pred bránami mestečka Lučenec, ku ktorým je málo dostupných informácií. Pripomíname významnú udalosť, legendy, tradície a fakty s úmyslom poučiť sa z nich. Vojnový konflikt nezasiahol len Lučenec a jeho okolie, ale vyvrcholila ním 15 ročná napätá situáciu v Uhorsku. Diplomacia nepomohla.

Hlavnými protagonistami sa stali dvaja slávni vojvodcovia, vojaci v službách svojich pánov a to Ján Jiskra a Ján Huňady. Neboli to len oni, kto rozhodol. Boli to ich verní pobočníci, hajtmani, vojaci, muži a ženy sprevádzajúci na takýchto vojenských výpravách armádu. Vo vojenských dejinách Uhorska, ktorého neoddeliteľnou súčasťou bolo aj Slovensko, sa o tejto udalosti dočítame poskromne.

Príbeh bitky začína v jaskyni v Jasove pri nápise z roku 1452 rozprávajúcom o tejto udalosti. Spomienky rozpráva aktívny účastník bojov. Nenadŕžame ani Jiskrovcom, ani Huňadyovcom. Nikto nebude dobrý ani zlý.

Pokračovanie príbehu bude pri mestečku Lučenec, pri pevnosti, pri kláštore cistercitov nazývanom Vallis Lucida /Údolie svetla/. A potom samotná bitka. Bez konkrétneho víťaza, len s konštatovaním, kto koho rozprášil. Pretože pri Lučenci k žiadnemu mieru nedošlo. Pokračovalo to ďalej až do definitívneho ukončenia pôsobenia bratríkov v Uhorsku a začlenením týchto zdatných vojakov do kráľovského elitného Čierneho pluku. Ale to je iný príbeh...

Autor: Andrea Moravčíková