O osude zápasu rozhodli dve minúty

Okrem treťoligového Lučenca si plný bodový zisk zaknihovali aj hráči Tomášoviec, Ružinej a cinobanského CŠK.

26. sep 2021 o 8:09 Róbert Rácz

LUČENEC A OKOLIE / REGIÓNY. Futbalové súťaže pokračujú ďalšími kolami aj tento víkend. Sobotné (25.9.) duely majú niektoré mužstvá už za sebou. Prinášame vám krátky sumár včerajších zápasov.

TIPOS III. liga Stred

Lučenec - Čadca 2:0 (0:0)

Góly: 55. Oláh, 57. Mózer

ŽK: 35. Prívara

DOMÁCI: Jenčo - Fabian, Katunarić, Očenáš, Suja (86. Kamenský), Kafrík (46. Hulec), Ufrla, Srečković (76. Šoltíšik), Mózer, Marunčiak (46. Pipíška), Oláh (86. Hrčák)

HOSTIA: Bobok - Rucek, Putyra, Prívara, Tlelka, Kubalák, Samuhel (83. Ondreáš), Pohančeník, Krenželák (72. Škorvánek), Šmahajčík (69. Jarabek), Tvrdý

Zo zápasu medzi Lučencom a Čadcou (zdroj: Róbert Rácz)

Marcel Turňa (tréner Lučenca): Som rád hlavne za mužstvo, že sme tento duel výsledkovo zvládli. Bol to pre nás fyzicky náročný zápas, keďže to bol už siedmy zápas v septembri, takže som očakával, že moji zverenci budú mať trochu „ťažšie nohy“. To sa v prvom polčase aj prejavilo, chýbal nám lepší pohyb a lepšia ponuková činnosť smerom do ofenzívy. Nedokázali sme pred súperovou šestnástkou podržať loptu a vytvoriť si vyloženejšiu šancu. Bolo tam niekoľko striel, ale nič stopercentné. Do druhého polčasu sme išli s cieľom a po prestriedaní zvýšiť tempo, zlepšiť ponukovú činnosť v ofenzíve a snažiť sa viac podržať loptu pred súperovým pokutovým územím. Som rád, že sme v krátkom slede po predošlom tlaku strelili dva góly, čím sa mužstvo upokojilo. Po tomto momente sa stretnutie viac-menej už len dohrávalo, aj keď šance na zvýšenie skóre sme ešte mali. Dôležité je, že sme dnešné stretnutie dotiahli do víťazného konca. Teraz potrebujeme oddýchnuť, zregenerovať a pripraviť sa na zvyšné štyri zápasy. Ďakujem mužstvu za bojovnosť v zápase a za víťazstvo a verím, že po psychickej stránke nám táto výhra pomôže.

Lučenec - Čadca (zdroj: RR)

Tomáš Tlelka (kapitán a asistent trénera Čadce): Do zápasu sme vstúpili celkom dobre, hra bola vyrovnaná a hralo sa prevažne medzi šestnástkami, získaval sme dlhé lopty a dobre sme sa presúvali. Defenzíva nám dobre fungovala, v ofenzívnej časti sme sa dostali do dvoch šancí, ktoré sme však nevyužili. V nastolenom trende sme chceli pokračovať aj po zmene strán – dobre brániť, dostupovať súpera a vyrážať do rýchlych protiútokov. Bohužiaľ, po pár minútach sme dostali dva rýchle góly, ktoré rozhodli o osude zápasu. Potom sa duel viac-menej už len dohrával. Gratulujem domácim k víťazstvu.

Výsledky ostatných zápasov kola:

D. Kubín - Podkonice 2:1 (1:1)

Lipt. Hrádok - Martin 1:1 (0:1)



IV. liga skupina JUH

Šalková - Málinec 2:1 (1:1)

Góly: 39. a 66. Pánik - 26. F. Blahuta

ŽK: 34. Bútora – 51. Šnúrik

DOMÁCI: Gnida - P. Dobrík, P. Dobrík, Hlavatý, Štubniak, Bútora, Mikulec (72. Alakša), Pánik, Binder, Chovanec (75. Gazdík), Šimčík (90. Tuček)

HOSTIA: Janšto - Šnúrik, Kelement, F. Blahuta, Karlík, Kubiš, Šavlík, Beľa, Melich, Kamas, Machala (66. Marcinek)



Príbelce – B. Štiavnica 1:3 (0:1)

Góly: 65. Strapek - 31. a 54. D. Hudák, 58. Blaho (z 11m)

ŽK: 58. Ondrejkov, 67. Híveš – 28. Chmelina, 30. Necpal

DOMÁCI: Geregai - Híveš, Klátik (62. Hazucha), Ondrejkov, Melišík, Cibuľa, Gibala, Santoris, Strapek, Matikovský (59. Totkovič), Kurák

HOSTIA: Kalíšek - Barák, Jacko, Nosko, Necpal, Chmelina, Prokaj, Tesák (77. Drexler), Blaho, D. Hudák (90. Gallo), Budinský (71. Urgela)

Výsledky ostatných zápasov kola:

Badín- Medzibrod 3:0 (2:0)

V. liga skupina D

Tomášovce - Hnúšťa 6:2 (3:1)

Góly: 9. a 19. Mészáros, 14. a 74. Fehérvári, 56. Dobročka, 83. Mišo - 21. Remeň, 87. Ridzoň

DOMÁCI: Kubiš (87. Kliment) - Čipčala, Slosiar, Hronček, Paľaga, Mišo, Drugda (57. Ľalík), Fehérvári (79. Barcaj), Badinka (38. Šurik), Mészáros, Dobročka (74. Dirbák)

HOSTIA: Kaločay (76. Kochan) - Lackovič, Pačesa (72. Kenický), Kršák, Albert (74. M. Petrok), Ridzoň, Caban (35. Pliešovský), Nemec, Remeň, L. Petrok, Šaliga (59. Kamenský)

6. liga ObFZ Lučenec

Vidiná - Ružiná 1:4 (0:2)

Góly: 87. Melich - 39. Penksa, 45. Nosáľ, 50. Marko, 53. Becáni

ŽK: 43. Melicher 90. Špak

DOMÁCI: Václavík - Miadok, Vysočan, Juríček (67. Hrnčiar), Hronec, Stieranka, Melich, Melicher, Špak, Rekšák (46. Kučera), Kocúr (77. Biblyák)

HOSTIA: Michálik - Marko, Moravčík, Balogh, Miartuš, Liška (60. M. Smädo), Penksa, Haško (73. P. Smädo), Bodor (84. Bencko), Nosáľ (81. Balaško), Becáni (54. Jamnický)



Uhorské – Cinobaňa 1:5 (0:2)

Góly: 67. Masár (z 11m) - 23. R. Berky, 26. P. Čierny, 56. M. Berky, 68. Čonka, 69. Suja

ŽK: 82: Oláh – 61. E. Berky

DOMÁCI: Trčan - Kurák, Csányi, Kuvik (81. Siheľský), Nosáľ, Nociar, Straško (53. Oláh), Hozdek (62. Baláž), Masár, Poliak, Čepko (72. Obročník)

HOSTIA: Hrubý - Csaba, Haráni, Suja, M. Berky, Čonka (77. Vyhrabáč), R. Berky, Melicher, E. Berky (70. J. Čierny), Klima (58. Hlaváč), P. Čierny