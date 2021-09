Buzitke vystrieľal plný bodový zisk dvojgólový Deneš

Tomášovce sa revanšovali za zakopnutie z minulého kola a deklasovali Hnúšťu vysoko 6:2. V domácom prostredí sa darilo aj treťoligistom. Lučenec a Kalinovo si ustrážili svoje výhry, aspoň bod pre FTC zachraňoval v 90. minúte Kovanič.

27. sep 2021 o 5:19 Róbert Rácz

LUČENEC A OKOLIE / REGIÓNY. Futbalové súťaže pokračovali ďalšími kolami aj tento víkend (25.-26.9.). Z treťoligistov sa darilo najmä Lučencu a Kalinovu, oba tímy si doba ustrážili plný bodový zisk. Aspoň bod pre fiľakovský mančaft zachraňoval v 90. minúte zápasu s Oravským Veselým Michal Kovanič.

Tri body zostali na domácej pôde aj v Jesenskom a Tomášovciach. Rozbiehajúca sa Buzitka natiahla sériu víťazných zápasov, keď dvoma gólmi Deneša porazila Vinicu na jej ihrisku. Prečítajte si, ako dopadli duely tretej, štvrtej a piatej ligy. Prinášame vám krátky sumár víkendových zápasov aj s vybranými pozápasovými hodnoteniami.

TIPOS III. liga Stred

Lučenec - Čadca 2:0 (0:0)

Góly: 55. Oláh, 57. Mózer

ŽK: 35. Prívara

DOMÁCI: Jenčo - Fabian, Katunarić, Očenáš, Suja (86. Kamenský), Kafrík (46. Hulec), Ufrla, Srečković (76. Šoltíšik), Mózer, Marunčiak (46. Pipíška), Oláh (86. Hrčák)

HOSTIA: Bobok - Rucek, Putyra, Prívara, Tlelka, Kubalák, Samuhel (83. Ondreáš), Pohančeník, Krenželák (72. Škorvánek), Šmahajčík (69. Jarabek), Tvrdý

Marcel Turňa (tréner Lučenca): Som rád hlavne za mužstvo, že sme tento duel výsledkovo zvládli. Bol to pre nás fyzicky náročný zápas, keďže to bol už siedmy zápas v septembri, takže som očakával, že moji zverenci budú mať trochu „ťažšie nohy“. To sa v prvom polčase aj prejavilo, chýbal nám lepší pohyb a lepšia ponuková činnosť smerom do ofenzívy. Nedokázali sme pred súperovou šestnástkou podržať loptu a vytvoriť si vyloženejšiu šancu. Bolo tam niekoľko striel, ale nič stopercentné. Do druhého polčasu sme išli s cieľom a po prestriedaní zvýšiť tempo, zlepšiť ponukovú činnosť v ofenzíve a snažiť sa viac podržať loptu pred súperovým pokutovým územím. Som rád, že sme v krátkom slede po predošlom tlaku strelili dva góly, čím sa mužstvo upokojilo. Po tomto momente sa stretnutie viac-menej už len dohrávalo, aj keď šance na zvýšenie skóre sme ešte mali. Dôležité je, že sme dnešné stretnutie dotiahli do víťazného konca. Teraz potrebujeme oddýchnuť, zregenerovať a pripraviť sa na zvyšné štyri zápasy. Ďakujem mužstvu za bojovnosť v zápase a za víťazstvo a verím, že po psychickej stránke nám táto výhra pomôže.

Zo zápasu Lučenca s Čadcou (zdroj: Róbert Rácz)

Tomáš Tlelka (kapitán a asistent trénera Čadce): Do zápasu sme vstúpili celkom dobre, hra bola vyrovnaná a hralo sa prevažne medzi šestnástkami, získaval sme dlhé lopty a dobre sme sa presúvali. Defenzíva nám dobre fungovala, v ofenzívnej časti sme sa dostali do dvoch šancí, ktoré sme však nevyužili. V nastolenom trende sme chceli pokračovať aj po zmene strán – dobre brániť, dostupovať súpera a vyrážať do rýchlych protiútokov. Bohužiaľ, po pár minútach sme dostali dva rýchle góly, ktoré rozhodli o osude zápasu. Potom sa duel viac-menej už len dohrával. Gratulujem domácim k víťazstvu.

Kalinovo - Kováčová 3:0 (1:0)

Góly: 36. Chovan, 69. a 85. Hudek

DOMÁCI: Rusnák - Uhlár (74. Husár), Segeč, Jass (60. Kulich), Radič, Koták, Hudek (87. Zöllei), Kováč, Vaľko (50. Filipiak), Cibula, Chovan (74. Vančo)

HOSTIA: Vaník (85. Tuček) - J. Slovák (78. Majerčík), Skydan, Žilinec, Giertl, Bellay, Mojžiš, Macko (72. Šanta), V. Slovák, Duda, Hric (84. Turák)

Csaba Csányi (tréner Kalinova): Som šťastný, že sa nám dnes podarilo naplno bodovať. Naše víťazstvo sa nerodilo vôbec ľahko a asi nikto by po úvodnej dvadsaťminútovke nepovedal, že zápas napokon skončí 3:0. Súper bol aktívnejší, rýchlejší a dôraznejší v osobných súbojoch, zatiaľ čo my sme sa prvých 15-20 minút len hľadali. Treba však povedať, že keď sme boli pred bránou súpera, dokázali sme si vypracovať šance na skórovanie, no nepremenili sme ich. Prvý polčas sa niesol skôr v réžii hosťujúceho mužstva, my sme sa snažili aspoň dobre brániť a z toho vyrážať do rýchlych protiútokov.